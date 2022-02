Apps de préstamos, violencia y extorsión

Aprovechándose de la necesidad económica y de personas en situación de deuda, empresas de préstamos en minutos que operan a través de aplicaciones móviles, protagonizan diariamente miles de historias de amenazas, terror, extorsión y fraudes; complacidos por la impunidad que les regala la Condusef, y demás autoridades financieras del país que debieran buscar ya, una solución al problema.

Y que sin embargo parecen ser, parte del problema pues no muestran interés alguno en el asunto, mucho menos plantean una solución que ponga un alto a estos terroristas que están poniendo en riesgo no solo el patrimonio, sino la estabilidad emocional y la salud de las personas que por desconocimiento y desesperación descargaron en sus celulares una de estas aplicaciones móviles que les prometió alivio económico en minutos, y lo que encontraron fue un gran robo.

¿Cómo funcionan?, ó ¿de qué se trata?, sencillo, una persona tiene necesidad de completar un pago o recibir un poco de liquidez y accede a un anuncio de dinero en minutos, no se trata de grandes cantidades sino de un mil o 1,500 pesos a pagar de manera semanal con abonos chiquitos, la publicidad (engañosa) del ofertante le convence diciendo que no se necesitan mas que mínimos requisitos como su identificación y los permisos en su dispositivo móvil para descargar la app (aplicación) y así poder completar el trámite.

Lo que no saben los usuarios es que, con la descarga, conceden el permiso a la app de acceder a sus fotografías, cámara, archivos, directorio de contactos, mensajes, ubicación y a todos datos que hayan almacenado (o vayan a almacenar) en su celular en lo futuro.

De esta forma si bien depositan el dinero solicitado al cabo de unos días, comienzan una guerra en contra del acreditado a fin de obtener de éste cantidades de dinero, que superan por mucho lo prestado, sin que el usuario pueda hacer otra cosa mas que pagar lo que le dicen, pues su forma de cobranza, que mas bien es una extorsión consiste en actos de terror con palabras altisonantes y conductas reprobables, pues comparten las fotografías de los usuarios en redes sociales exponiéndolos como "defraudadores", en algunos otros casos ofreciendo servicios inmorales, llaman a sus contactos para infundirles temor y ocasionar problemas, y enemistades con el dueño del teléfono, de día y de noche las amistades, patrones, o conocidos accidentales reciben cientos de mensajes y llamadas de molestia de esas "casas de préstamo" para exigirles el pago de la deuda, argumentando que el dueño del teléfono los dejó de avales.

En fin, que estos prestamistas de la red que trabajan con tecnologías financieras, han sido señalados no de ahora, sino desde hace un par de años por lo menos, por robar datos personales y usar la violencia excesiva contra sus clientes, sin que a la fecha exista una solución al problema, pues la Condusef por ejemplo cuando ha abordado el tema, ha reconocido que si bien tiene conocimiento de casos de fraudes financieros cibernéticos, no se refiere de manera específica al problema, como si desconociera los hechos.

Ah, pero eso sí Óscar Rosado su actual presidente, comparte en sus redes fotografías de su gran amistad con el presidente López, o sus memorias y consejitos, que honestamente señor son amenas, pero de poco nos sirven. Porque lo que en realidad necesitamos es un Defensor, (con mayúscula) que entienda de los problemas de los usuarios de servicios financieros en una pandemia, y que deje de excusarse en, la falta de norma, o en el permiso que conceden los usuarios a la app´s, o en que estas empresas carecen de permisos para operar; porque esas tres razones, son en sí, el problema.

Y la cuarta razón de la impunidad con que operan estos prestamistas ilegales, es la incompetencia de las autoridades financieras del país, que no pasan del envío de alertas, sin abordar de manera directa y precisa el problema. Ya ven, porque es tan necesario contar con funcionarios que funcionen y desempeñen correctamente sus encargos y no que los elijan por ser amigos del gobernante en turno.

Y si no hay leyes, o no alcanzan, ¡pues habrá que proponerlas!, este país no puede continuar así, con impunidad propiciada por incompetencia de autoridades y legisladores.

Únase ya, a la Jornada Estatal para la Defensa del Patrimonio Familiar 2281148502

Visite www.elbarzonrc.org

Contacte elbarzonrc@yahoo.com.mx

O sígame en @terecarbajal

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.