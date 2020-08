Agosto el mes de la catástrofe de México

Como usted seguramente ya lo sabe amigo lector este mes de Agosto hemos llegado a las 60,000 muertes en México por Covid-19, si así como lo leyó, en este país hay 60,000 familias en duelo por perder a un ser querido a manos del Covid-19, el pésimo manejo de la pandemia por parte del Gobierno Federal y la falta de solidaridad de algunos mexicanos hicieron que lleguemos a este catastrófico número, pero vayamos por partes, el 4 de junio durante sus conferencias vespertinas el Subsecretario de Salud a nivel Federal el Doctor Hugo López Gatel menciono que en un escenario muy catastrófico México llegaría a las 60,000 muertes ¿Y qué cree?, pues que ese escenario ya se cumplió, usted puede corroborarlo existen videos en redes sociales en donde el funcionario de viva voz hace estas afirmaciones, y sin embargo no ha existido la humildad para reconocer que se han cometido errores que desafortunadamente han tenido consecuencias, pero existe también una terrible realidad que viven las familias en México cuando un familiar se contagia de coronavirus, según la cifra de contagios oficial se tienen registrados 549,734 casos confirmados al 21 de agosto, todas esas familias viven un desgaste emocional y sobretodo económico, ante esta tragedia no se entiende porque este funcionario sigue en el cargo cuando personajes de la política y de la vida pública han pedido su renuncia, por citar algunos existen 9 gobernadores de oposición que pidieron su renuncia, de igual manera empresarios importantes dueños de televisoras han pedido que se desestime las afirmaciones de este funcionario, además es de todos conocido que ha tenido más de una diferencia con cuando menos 3 gobernadores del partido MORENA, inclusive analistas internacionales han cuestionado de manera reiterada las cifras que presenta en relación a las defunciones y el número de contagios en México, la realidad es que el presidente está muy lejos de retirarlo del cargo y de hecho le ha delegado más facultades, pero lo que sí es una realidad es que la estrategia de comunicación del gobierno federal está centrada en buscar que la atención de los ciudadanos se concentre en el tema del exdirector de PEMEX Emilio Lozoya y sus videos.

Pero además del manejo de la pandemia existen otros temas y datos que preocupan a los ciudadanos y que son prioritarios para ellos, uno de los problemas que increíblemente no ha bajado su incidencia con todo y confinamiento por la pandemia es el tema de la inseguridad, mire según datos de la asociación "Alto Al Secuestro" en México durante el mes de Julio los secuestros aumentaron en un 3.3%, sumando durante todo lo que va del sexenio un acumulado de 2,768 secuestros, esto quiere decir que prácticamente se realizan 5 secuestros al día en nuestro país, de los cuales 5 estados concentran más del 50% de este delito, los estados son Veracruz, Estado de México, CDMX, Puebla y Morelos, además según datos recientes de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana arrojaron que el delito de homicidio doloso y de feminicidio fueron a la alza durante este 2020 en algunos estados, al cotejar la cifra de víctimas por el primer delito durante el periodo de Enero a Julio del 2020 hubo un aumento en relación al mismo periodo del 2019 en 10 entidades del país, no hay que olvidar que 2019 fue el año con más asesinatos en México desde el año 1997, en el caso del delito de feminicidio según datos de la propia secretaria muestran que de Enero a Julio de 2020 en comparación con el mismo periodo del 2019 en 17 entidades federativas se mostraron aumentos en este delito, en este sentido no hay que olvidar que durante el mes de junio fue el mes en donde se presentó más el delito de feminicidio, ahora se entendería por que desviar la atención con un tema tan absurdo como lo es la rifa del avión presidencial.

Y por último el tema más escabroso que es el tema económico, mire para este mes de Agosto se publicara de manera oficial cual fue el crecimiento del PIB en el segundo trimestre del 2020, pero las estimaciones nos hablan que la caída en este periodo será de alrededor del 20%, esta cifra dimensiona el grave problema que tiene México en materia económica y esta cifra se le suma a los millones de desempleados, los millones de personas que perdieron su ingreso, las miles de empresas que cerraron, los pronósticos negativos de crecimiento económico, la caída en el sector de la construcción, las pérdidas en PEMEX, etc. etc. y mire desde hace varios meses ya el Fondo Monetario Internacional pronostico que México sería uno de los países de Latinoamérica que serían de los más afectados con la crisis mundial, si esto le parece poco le doy el siguiente dato, el mismo Gobierno Federal afirmaba que una de las señales que indicaban que las cosas iban mejorando en el país eran los niveles de inflación, para ser exactos fue en diciembre del 2019 cuando en sus conferencias matutinas el presidente mencionaba que tenían una de las inflaciones más bajas de los últimos años la cual era 2.63%, pues este sueño se acabó según datos de INEGI la inflación llego durante el mes de Agosto a niveles del 4%, prácticamente en las ultimas 8 quincenas esta cifra tuvo una tendencia a la alza.

Está claro que el presidente no tiene la culpa de que en estos momentos tengamos una crisis mundial por el Covid-19, y de que esto afecta a muchos países en el mundo, de lo que sí es culpable es de no darle la importancia debida a los daños colaterales de esta crisis, el presidente debe concentrarse junto con su equipo al 100% y hasta más en los problemas nacionales relacionados con Salud, Economía, Seguridad y Desarrollo Social, y en estos momentos estos 4 ejes tienen cifras negativas que nos pudieran dar señales de un posible estado fallido y la realidad es que ni el Avión Presidencial ni los videos de Emilio Lozoya le van a devolver la salud a los mexicanos, le van a devolver sus empleos a los mexicanos, le van a devolver la tranquilidad a los mexicanos y tampoco le van a dar mejores oportunidades a los mexicanos, para que se dé una idea de que tanto se está perdiendo la brújula lo invito a que vea el nuevo video del presidente que subió a sus redes sociales en donde promueve la compra de los cachitos para la rifa del Avión Presidencial, en eso se reduce y se resume todo.

Raúl Morales Flandes

Economista y Doctorado en Administración con Especialidad en Finanzas Públicas

