Aflorismos Disidentes: Te asesinaron Anel, pero dejas un legado

Te pido una disculpa con antesala porque mientras tú yacías muerta algunos medios de comunicación y Fiscalía negaban tu identidad de género, te pido una disculpa porque la sociedad con la que tanto luchaste y ayudaste sin etiquetas, aún algunas/algunos, niegan tu existencia.

Ayudaste sin importar si eran ancianos, jóvenes, adultos siempre con la única finalidad de ser solidaria y eso demuestra tu grandeza, dejas un legado en las vidas de quienes trataron de cerca contigo.

Querida Annel te pido una disculpa por que el estado mexicano no te garantizo tu seguridad, te pido una disculpa por las falacias de acciones en las pasadas y actuales administraciones donde los edificios, calles e instituciones se pintan de colores arcoíris mientras nos siguen discriminando y asesinando con total impunidad, te pido una disculpa por la ignorancia, por los prejuicios de muchos (as) que siguen normalizando actos de violencia contra nuestra población.

Quienes no vieron tu alma, quienes no sintieron tu amor, quienes no vieron tu mirada no podrán saber tus anhelos y sueños de un mundo mejor.

Fuiste la comadre, la vecina, la amiga, la pareja, la tía que daba siempre las palabras correctas en cada situación, por ello tu asesinato al igual que el de otras tantas compañeras me cala hondo.

Estoy cansada de repetir lo mismo exigiendo justicia y mis palabras no tienen eco, estoy cansada de cómo vidas maravillosas son truncadas por odio, por inseguridad, por indiferencia.

Lo único que puedo hacer ahora, hermana, es escribir estas letras a media noche, para quienes te asesinaron, sepan que pudieron dar fin a tu cuerpo en este mundo, pero ya tú dejaste un legado, has trascendido donde tu cuerpo puede no estar pero tus palabras estarán en el recuerdo de cada hombre, mujer, joven o anciano con quienes conviviste.

Gracias por traer luz a este mundo donde cada día vemos más oscuridad.

Gracias por ser inspiración en donde lo que resalta es decadencia; el municipio de Fortín, el estado de Veracruz, México y el mundo necesita más mujeres como tú, comprometidas con ayudar sin esperar nada a cambio.

Te asesinaron Annel pero dejas un gran legado y eso nadie podrá cambiarlo.

Annel Valenzuela Morales tenía un par de semanas de haber regresado al municipio de Fortín de las flores Veracruz, proveniente de Tijuana; se fue aproximadamente hace un año al ser amenazada por la terrible violencia que azotaba el municipio y las autoridades no garantizaban su seguridad: el 17 de junio de este 2020 posteaba en su red social Facebook que regresaba a Fortín de las Flores, de donde era originaria, un municipio cerca de las altas montañas en el centro de Veracruz, destaca por su cosecha de flores, haciendas y cerros.

Annel es el crimen número trece a personas LGBTTTI+ en lo que va del año en este 2020, colocando al estado, desde hace casi dos meses, como el primer lugar nacional, y una prevalencia en los primeros lugares desde hace ya varios años, sin que las autoridades pongan en práctica un plan real para poder atender la problemática de los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género de las víctimas.

