Aflorismos Disidentes: Feminismo Interseccional

¿La interseccionalidad debe ir aplicada en cada trabajo individual o colectivo de justicia social de las mujeres? tendría que ser así.

¿Porque es tan importante en el movimiento feminista aplicar la interseccionalidad?

Pensar y comprender cada rasgo y elemento de cada persona es una de las partes fundamentales para comprender de forma completa la categorización mujer y sus múltiples matices que llevan a una degradación aún más compleja que el simple hecho de ser un cuerpo "hablante mujer".

El autobús está por salir y debo apresurar el paso, llego diez minutos antes aproximadamente y busco en los andenes para abordar, pero al parecer aun no es anunciado por las bocinas de la sala de espera, el azul del cielo y el tono entre verde y marrón de los arboles prevalece por la ventana.

He llegado a mi destino y los nervios se hacen presentes, varias actividades me esperan los próximos días, compañeras de algunos estados de la republica comienzan a llegar un día antes del evento, hay un común que nos une a todas y es el haber sufrido algún tipo de violencia de género, la esposa sobreviviente a múltiples ataques por su ex, la madre que sigue buscando a su hija y en ese camino ha sido amenazada, atacada físicamente y ahora se hace cargo de su nieta., la periodista sobreviviente a un levantón, la servidora pública acosada sexualmente y ridiculizada en notas de prensa por imágenes intimas, la sobreviviente a un crimen de odio, la madre que presencio el levantamiento del cuerpo de su hija ensangrentado en su recamara y que a partir de ahí a dedicado su vida a defender los derechos de las mujeres, la universitaria con gran euforia que no está dispuesta a sufrir más violencias machistas, las lesbianas, las indígenas , las trans, las campesinas.

Faltando un par de horas para salir a comer una de las aulas tiene un letrero escrito en la entrada donde se abordara el tema de la violencia feminicida, Carmen comienza hablar como una llamada en una madrugada del mes de abril todo cambio para siempre, en esa llamada recibió la noticia que ya habían encontrado a su hija la joven desaparecida un par de semanas antes la cual había dejado una niña de apenas un año y medio de edad, hoy en día dedica casi todo su tiempo libre en actividades del feminismo dando talleres, acudiendo aforos, marchas, trabajando en mesas de trabajo en cámara de diputados, sin la red de apoyo de colectivos y grupos de hermanas feministas no habría sobrevivido lo declara con voz cortada mientras su mirada se dirige hacia un árbol.

María declara fuertemente que desde que fue secuestrada y asesinada su hija su compromiso con las causas sociales de las mujeres y niñas es su día a día, dice que el proceso ha sido complicado, pero después ya más de 5 años apenas comienza la asimilación de aceptar su partida para siempre.

Rosaura una jovencita que estudia la universidad comparte como fue acosada en una institución pública por parte de uno de los jefes de área, le pregunto cual fue la emoción que experimento en ese momento a lo cual afirma que miedo y shock.

Luna es una ex trabajadora sexual transexual quien ahora se dedica atender su negocio de comidas en su pueblo natal, relata cómo fue abusada sexualmente por 4 hombres jóvenes los cuales uno de ellos le cito en un departamento en la ciudad de puebla donde jamás supo que al llegar eran más de uno, ella al percatarse de ello se negó rotundamente y dijo que se quedaría, pero solamente tendría relaciones sexuales con uno o dos de ellos, todos comienzan a reír mientras uno la sujeta por detrás y jala sus brazos para amarrarlos con cinta transparente, comienza a gritar y uno de los jóvenes agarra un trapo y lo mete a su boca: comienzan a desnudarla mientras 3 de ellos también se desnudan, uno de ellos reposa en un sofá mientras solamente saca su pene para masturbarse, la llevan cargando 3 de ellos a una cama en la recamara de junto donde la ponen boca abajo y es así como uno a uno la comienzan a penetrar.

Luna con lágrimas en los ojos dice que le arruinaron la vida para siempre y que a partir de ahí se volvió una persona con desconfianza y ataques de ansiedad: a pesar de ello trato de llevar su vida y salir adelante atendiendo su puesto de comida económica donde también ahora tiene una pareja estable el cual se desempeña como maestro albañil y ambos comparten los gastos de su hogar en una localidad de puebla colindante con el estado de Veracruz; le pregunte a Luna si se define como transfeminista y me dijo que le agrada más la palabra feminista solita, pero que ha escuchado esa otra frase y pues igual podría serlo aunque no la utilice porque está orgullosa de ser una persona trans.

Alba tiene 2 hijos varones uno de 7 años y el otro de 16 años, se separó del padre de sus hijos hace 4 años, dice que el haberlo hecho es lo mejor que le pudo suceder, Alba se nombra lesbofeminista, dice que haberse separado de su exesposo fue lo mejor ya que comenzaron a ser frecuentes los pleitos y hasta violencia física, ella actualmente tiene una pareja mujer con la cual tienen 2 años juntas: le pregunte si era bisexual por que tuvo dos hijos con un hombre y me dijo que no, que siempre fue lesbiana pero que paso por esa etapa de no aceptación, pero que sus hijos son lo más hermoso de su vida, que a pesar de haber vivido infeliz con su exesposo son solamente sus hijos el único bonito recuerdo

¿Qué podrías decir de la teoría que muchas mujeres experimentan las relaciones lésbicas por rencor después de varios fracasos con los hombres?

Yo nunca experimente ningún orgasmo con mis dos exnovios y exesposo, y con mi actual pareja si, ahí te puedo resumir todo, más bien no creo que una se haga como tal lesbiana, una casi siempre lo sabes, pero en ocasiones nos dejamos llevar por toda la influencia de la familia, religión etc., y vivimos en el closet.

La interseccionalidad es un término acuñado en 1989 por la activista y académica Kimberlé Williams Crenshaw. Es el estudio de las identidades sociales solapadas o intersectadas y sus respectivos sistemas de opresión, dominación o discriminación (Mar Candela) A lo cual valdría la pena resaltar que este término toma una mayor relevancia en el activismo Sociopolítico de Angela Davis donde en Mujeres, Raza y Clase resalta la doble violación a las mujeres negras, la primera por reafirmar el dominio económico y la segunda el control del amo sobre la esclava. las mujeres negras no Vivian de la misma forma que las sufragistas blancas y de clase alta la desigualdad de género, ya que ellas seguían siendo consideradas unidades de fuerza de trabajo rentables y desahogo sexual de sus amos.

Por ello es fundamental resaltar la importancia de la interseccionalidad donde las diferencias particulares, los contextos y matices que cada mujer vive en diferentes regiones, niveles socioeconómicos y culturas deben ser visibilizadas. A todas nos une algo y es el haber sufrido algún tipo de violencia de género, por ello si bien la autonomía de los espacios separatistas de ( lesbianas, negras, trans, abolicionistas, políticas, nihilistas, ecofeministas) debe ser vista como una acción de articulación entre sus pares con mayores similitudes en los tipos de violencias experimentadas: al final son muy necesarios los espacios donde la gran mayoría de mujeres podamos articularnos y crear estrategias para contrarrestar el machismo, feminicidios y violencia de género.

Comentarios, recomendaciones, dudas al correo electrónico

jazzamor88@gmail.com sígueme en Twitter @tv_yazi, en Instagram

@JazzBustamante.