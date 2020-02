Aflorismos disidentes: El Oscurantismo en Veracruz

Al escuchar en un programa de radio que la homosexualidad y lesbianismo tiene cura, pero que además esa se logra curar entregando tu vida a un ser imaginario milagroso que es utilizado al antojo en cada secta o religión según su interpretación esa deidad que hace favores al pedirlos fervientemente, claro que no podíamos quedarnos sin hacer nada ante tal afirmación de la época del oscurantismo religioso inquisidor pero afirmado en pleno 2020 por un personaje que horas más tarde decía haberse volvía repetir su discurso pero ahora en un plenaria, donde afirmaba que se había curado y que también tuvo una recaída viendo pornografía gay pero se esforzaba por ya no hacerlo, todo esto dicho frente a señoras de clase mediera, jovencitos de escuelas privadas católicas y un par de escuelas públicas tecnológicas, adoctrinándoles como si se tratara de una guerra cristera contra los LGBTTTI+ y el Feminismo.

¿Tienen ética profesional los medios de comunicación que dan voz a ese tipo de personas que aun con cientos de estudios científicos descartando como patología las orientaciones sexuales o identidades de género no normativas; en pleno horario estelar difundan mentiras y terapias de conversión disfrazadas de cambios de conducta o terapias de oración?

En otros países esas declaraciones de prejuicios y estigmas, e incitación a la tortura los llevaría a la cárcel a quien las dijera, pero también sancionarían a los medios de comunicación que las difunden, pero estamos en México o peor aun Veracruz que es algo así como Alicia en el país de las maravillas, una utopía ontológica.

¿Me miro al espejo por última vez y me pregunto llevo la cubeta tambor o me voy solamente con mi pancarta?

Mi yo interior me dice llévatelo, así lo hago para rápidamente subirnos al auto donde mi acompañante me ayuda con mi bolso y cubeta tambor, ¿mi celular suena constantemente diciendo "ya llegaste"? Afirmo: no, pero ya voy en camino.

Suena nuevamente mi teléfono y esta vez son un grupo de estudiantes que estaban dentro de la plaza pero afirman que hay muchos policías en la entrada donde había sido el punto de reunión al cual habíamos quedado previamente, entonces ponemos en marcha el Plan B y nos dirigimos hacia la puerta principal donde obviamente no veremos al invitado estrella, farsante con graves problemas histriónicos de personalidad pero decidimos avanzar, al llegar ya nos esperan varias patrullas resguardando la zona y también medios de comunicación, que esperaban ver un espectáculo, como el cartel que invadió redes sociales donde se hablaba de uso de artefactos para impedir dicho evento, en su gran mayoría los hombres se quedan en el puente y el lado alto de la plaza, los pocos hombres que bajan a manifestarse lo hacen solamente tomando fotos, se siente tenso el ambiente, puedo ver los rostros de miedo de los hombres y de las compañeras sin embargo una de ellas dice ¡ya estamos aquí!, les trato de calmar diciendo que compremos algún alimento para guardar el ticket y así no puedan detenernos los policías, pero que además era nuestro derecho constitucional el manifestarnos.

Llegó la hora y las mujeres hacemos frente pintando pancartas, cargando una bocina, micrófono y una cubeta tambor, todas motivadas por algo en común la rabia, la injusticia, en contra de la charlatanería, en contra de los discursos de odio y el adoctrinamiento religioso al muy estilo del oscurantismo inquisidor, nuestros gritos hacían eco en todo nuestro cuerpo y la plaza , la complicidad por un bien común donde las personas puedan amarse sin necesidad de dar explicaciones de a quien aman, de cómo aman, la libertad de disfrutar las relaciones interpersonales afectivas y sexuales con quien cada persona quiera sin importar la orientación sexual nos llevó a quedarnos calladas (os), fueron pocos los hombres pero las conciencias poco a poco están despertando, ¿cómo le hacemos entender al sistema religioso que la sexualidad de cada persona es un asunto personal donde cada quien decide como, cuando y donde amar? ¿cómo le decimos que sus señalamientos de adoctrinamiento religioso no tienen ningún fundamento científico ni jurídico?

En realidad, ellos ya lo saben, pero seguirán invirtiendo el dinero de las limosnas, diezmo y donaciones sociales para instaurar su dogma del oscurantismo, cómo olvidarlo si la historia cuando dijeron que los negros merecían ser esclavos con su biblia en mano, como olvidar cuando afirmaron que los anticonceptivos acabarían con la humanidad, ahí están de testigo cientos de libros de grandes librepensadores, sin embargo, sus argumentos fueron contrarrestados con la ciencia.

Las sociedades sanas son aquellas que cuestionan, los países con mayor calidad de vida son aquellos donde la ciudadanía hace su labor de participación en las decisiones políticas y sociales de su país, es donde el estado se dedica únicamente hacer las labores institucionales para las cuales fueron nombrados, es una relación participativa muy cercana entre ciudadanos y estado.

Veracruz necesita jóvenes, adultos, mujeres y hombres que cuestiones, que participen, que tomen responsablemente su papel estelar y no solamente el antagónicos, necesitamos sociedades despiertas, porque zombis ya hay muchos en el mundo. Preguntas, dudas, recomendaciones al correo electrónico jazzamor88@gmail.com, en Twitter como @tv_yazi ,en Facebook Jazz Bustamante.