Aflorismos disidentes: ¿Doblemente asesinadas por ser mujeres trans?

Son las 16:00 hrs del 11 de octubre del 2019, el taller está por comenzar en sala de juntas, mis alumnos ya saben la rutina pero una de ellas me pregunta si baja marcadores y hojas blancas: le digo que sí y de paso apresure a quienes fueron a la oficina de recursos materiales por el Coffe break.

El taller, que es impartido por una asociación civil, transcurre con normalidad así que me preparo para mi intervención; mencionó la importancia de los derechos humanos y perspectiva de género, se entregan reconocimientos, nos tomamos una fotografía y con ello culminamos la jornada.

Acto seguido subo a la oficina para tomar mi bolso e irme al programa por Internet que me han invitado en días pasados, pido un auto por aplicación que llega en 5 minutos; me subo y llego en menos de diez minutos a la ubicación que me enviaron, son las 19:09, al bajarme del auto comienzo a buscar el numero de casa que me dieron, por fin, después de casi 20 minutos, encontré la casa y soy recibida por Ana Karen Velasco Mundo, me pide que la espere mientras acomoda el lugar y así lo hago.

En la entrevista comentamos sobre varios temas pero resalta el de la importancia de unificar liderazgos y los crímenes de odio, al terminar sacan un pastel sorpresa el cual es para Ana Karen quien en un par de días cumplirá años, su pareja acerca unos platos y vasos para servir mientras el conductor que me invitó sigue hablando frente a la cámara, un chico le acerca a la cumpleañera un cuchillo para partir el pastel a la par que cantamos las mañanitas mientras prenden una vela que saca destellos.

Ese día, en el trayecto de mi trabajo hacia el lugar donde seria la entrevista tuve una epifanía donde logre verme hablando en una tribuna mientras cientos de personas gritaban con euforia, al bajar del escenario un equipo de personas me abrazo y nos retiramos del lugar, al terminar esa fugaz visión mi atención seguía en el cielo azul y las nubes blancas tipo postal; al terminar la entrevista con los chicos (as) que me invitaron me despedí de la compañera Karen a quien vi fijamente a los ojos y esa sensación de quietud regresó pero en ese instante acompañada de miedo.

Ana Karen contaba con 44 años de edad, fue asesinada el día 11 de abril de este 2020 en la colonia Centro del puerto de veracruz México, su cuerpo presentaba algunos golpes, recibió un tiro en la cabeza con arma de fuego, tirada boca abajo, con una peluca que traía montada en su cabellera al lado de su cuerpo en una banqueta terminaron con su vida.

Ella fue asesinada en dos ocasiones, la primera por él o los atacantes que cobardemente le golpearon y dispararon, la segunda vez cuando los peritos de la Fiscalía, policías y algunos medios de comunicación le negaron su identidad de género al escribir en sus notas un hombre vestido de mujer, eso sin olvidar a la sociedad que comentaba en esas notas burlándose de su asesinato , para muchos quienes trabajan en periciales, policía o medios de comunicación dirán eso es lo de menos, lo importante es que se haga justicia; lamento contradecirles pero el respetar la identidad de género es muy importante para las poblaciones Trans.

Pondré un ejemplo, tu eres un hombre casado con dos hijos y una esposa pero al asesinarte los peritos, policía y prensa te registran en sus notas como mujer soltera, ya se ustedes dirán: ¡Pero él no vestía como mujer!. La compañera Ana Karen NO vestía de Hombre, ella iba pintada de su rostro, su cabello natural le llegaba al hombro, y no solo se vestía con ropas femeninas, se asumió siempre como una mujer.

¿La diferencia entre travestismo y transexualidad? Travesti del latín trans (al otro lado) y el verbo vestiré procedente del latín Vestíre (vestir), y una persona transgénero no solamente viste con la ropa del sexo opuesto, sino que se asumen con sexo contrario al nacimiento, es un proceso por el cual que la gran mayoría de las veces se viene predispuesto desde la etapa intrauterina.

Por ello cuando las personas que ignoran del tema dicen que "biológicamente no son mujeres las mujeres trans", lamento informarles que no es así, los seres humanos nacen machos, hembras e intersexuales (en la intersexualidad hay por lo menos 15 variantes), en realidad nadie en absoluto nace hombre o mujer, eso lo vamos construyendo conforme vamos creciendo, ¿Cómo? a través de los estereotipos, roles sexuales y de género, nos enseñan cómo se debería comportar un niño, y como se debería comportar una niña.

En realidad el ser hombre o mujer es una construcción sociocultural, cientos de estudios científicos lo refutan, tampoco es un trastorno mental la transexualidad ya que aunque un poco tarde en 2018 el CIE-11 descartaron a la transexualidad como patología, y en 2019 lo hizo la Organización Mundial de la Salud (https://www.who.int/es/news-room/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11)).

En nuestro país persiste mucho desconocimiento sobre temas de sexualidad, nuestra somera y deficiente educación sobre tales temas nos ha llevado a una normalización de la violencia a todas aquellas personas que transgredan las normas heteronormativas, cisgenericas y binarias interpuestas por una estructura socio cultural y religiosa que por muchos siglos han decidido como deberíamos comportarnos, las personas trans.

Existen desde siempre, aun que con otros nombres muchas culturas a los largo de la historia aceptaron que existían por lo menos 3 identidades de género. La Fiscalía General del Estado de Veracruz tiene una deuda histórica con las poblaciones LGBTTTI+,al igual el Ejecutivo y Legislativo, recuerden que la silla desde donde hoy dan órdenes es prestada y que la ciudadanía tenemos buena memoria.

Escribiendo estos párrafos llegan a mi mente los rostros de mis compañeras (os) asesinadas y sólo puedo decirles que lamento mucho que no llegue la #Justicia, sin embargo cada nuevo día varias personas del país investigamos, hacemos estadísticas, creamos redes de apoyo, y acudimos a incidir en varios espacios para que su lucha permanezca visible, para que sus vidas sean inspiración, para que sus recuerdos sean eternidad.

Dudas, preguntas al correo jazzamor88@gmail.com

Twitter @tv_yazi

Facebook jazz bustamante