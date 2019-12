Abusos sexuales a menores por líderes espirituales y sectas

Caminando en una colonia popular del puerto de Veracruz volteo a ver una iglesia la cual fue parte fundamental en mi desarrollo emocional y prejuicios en mi infancia y adolescencia, desde fuera puedo ver como niños van llegando a lo que supongo será su clases de catecismo la cual hace ya algunos años yo también impartí en esa misma iglesia, ahí aprendí mucho sobre las relaciones humanas, la empatía, el amor, pero también sobre los prejuicios, los pecados, el odio, egoísmo y jerarquías, en esa misma iglesia estuve apunto de ser abusada sexualmente por un sacerdote cuando yo acudía a mi servicio de voluntariado.

En esa iglesia me enamore por primera vez de una chica y también de un chico, detrás de esos muros hay tantas historias que en otra ocasión les contare ya que ahora me gustaría abordar el tema de la pederastia ejercida por algunos líderes espirituales de religiones y sectas, así también como esos mismo lideres espirituales han difundido discursos de odio y patologización de las identidades de género y orientaciones sexuales no Normativas o convencionales.

Uno de los casos de impunidad más relevantes y que ha causado gran indignación en México y el mundo ha sido el caso del líder espiritual católico fundador de los Legionarios de Cristo Marcial Maciel quien en 2008 falleció y no piso la cárcel a pesar de haber sido acusado en múltiples ocasiones por menores de edad que fueron abusados sexualmente, de los padres de los menores e incluso algunas mujeres de las cuales al menos 4 de ellas exigían el reconocimiento de la paternidad de sus hijos, en 2002 negó tajantemente haber cometido tales actos afirmando públicamente que nunca tuvo ese "comportamiento repulsivo del cual le acusaban", varias de sus víctimas le acusaron públicamente entre los años 1940-,1960 y 1997 , pero tras su muerte en 2008 las acusaciones fueron cada vez más frecuentes y varias de las victimas iniciaron procesos jurídicos:, los legionarios de cristo fue fundada en 1941 en México por Marcial Maciel Degollado quien desde muy joven logro una formación del mas alto nivel dentro del poder católico ya que fue sobrino de Rafael Guízar y Valencia obispo de Veracruz.

Maciel a los 21 años ya había fundado un grupo de misioneros quienes mas tarde serian denominados "Legión de Cristo", en 1946 se trasladó a España con su grupo de legión para estudiar en la Universidad Pontificia de Comillas; ese mismo año visito al papa Pio Xll quien acogió con cierto interés su proyecto, actualmente los legionarios de Cristo tienen presencia en 21 países principalmente en Europa y el continente americano, cuentan con casas de retiro, universidades, y otros negocios de inversión (Fuente Notimerica – legionarios de cristo).

La congregación acepta en el 2019 que 175 menores de edad fueron víctimas de abusos sexual a 45 de ellos ya existió algún tipo de" reparación o reconciliación del daño", en su informe detallan que 33 sacerdotes entre ellos incluido Maciel cometieron tales actos ahí mismo detallan que al menos 60 casos fueron cometidos por el fundador de los legionarios de cristo (Marcial Maciel).

¿Por qué hago un recuento de la vida del oriundo de Michoacán fallecido en Estados unidos entre la opulencia y la impunidad?

Por que es una muestra muy clara de lo fallido del sistema de justicia mexicano.

Nassón Joaquín García líder de la iglesia la Luz del Mundo con sede en Guadalajara Jalisco nieto del fundador de la secta fue acusado de cometer abuso sexual a menores de edad, tráfico humano -producción de pornografía infantil, y otros delitos graves, fue llevado a la corte de los Ángeles U.S.A. el 4 de junio del 2019 aún sigue preso desahogando pruebas con sus abogados en una corte de estados unidos, sin embargo sus fieles niegan que su "líder" haya cometido tales actos y no solo eso sino que su congregación cada vez va en mayor crecimiento.

Estos casos no son los únicos ya que en todo el mundo existen líderes espirituales cometiendo actos de abusos sexual, varios de ellos ya llevados a la luz pública como los cometidos por los testigos de jehová o la secta de Keith Raniere quien se hacía llamar "Vanguard", tenía a mujeres como esclavas sexuales y las marcaba como ganado donde varios empresarios mexicanos de elite eran integrantes., El líder Turco Adnan Oktar también acusado de abusos sexuales de menores, espionaje y chantaje.

Miguel Rosendo fundador del grupo católico Orden y mandato de San Miguel Arcángel detenido en 2014 en España, por abusos sexuales y apropiación de bienes., en 2016 el líder religioso Brasileño Antonio Alves Marques junior, mejor conocido como Ge Marques fue acusado de abuso sexual por tres de sus víctimas: esas mismas victimas aseguraron en una entrevista para BBC que existían al menos otras 12 víctimas que querían atestiguar.

La complicidad de algunos líderes políticos y religiosos que encubrieron y tal vez siguen encubriendo los abusos sexuales a menores de edad y mujeres en todo México y el mundo es escalofriante., ese halo de pureza, santidad, admiración y respeto que guardan los fieles de cualquier religión o secta les nubla la mente y no les deja ver las atrocidades que cometen muchos de sus líderes o guías espirituales, muchos de ellos desde el púlpito señalan el modo de vivir de las personas disidentes sexuales afirmando que es pecado, que nos iremos al infierno, que es malo y un sinfín de adjetivos, pero lo mas irónico es que, como guías espirituales, su máxima debería ser guiar con amor y empatía para el crecimiento del ser de sus fieles.

El difundir odio hacia otros grupos es muy contrario a lo que tanto predican que es el amor al prójimo. Vendría bien hacer un análisis introspectivo en esas religiones o sectas para que puedan cambiar todos los malos hábitos para que guíen con el ejemplo, teniendo siempre presente que la espiritualidad es un proceso único para cada individuo, teniendo presente que la sexualidad es proceso único para cada individuo, teniendo presente que la búsqueda de la felicidad es un proceso único para cada individuo. Dudas preguntas al correo jazzamor88@gmail.com síganme en twitter @tv_yazi