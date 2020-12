Los diputados de Veracruz que no participaron en comparecencias

XALAPA, VER.- De los 50 diputados locales que integran la 65 Legislatura, nueve no participaros en la glosa del segundo informe de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Si bien se presentaron en el recinto para escuchar los resultados, no cuestionaron al gabinete de la Cuarta Transformación.

Los legisladores Wenceslao González Martínez, que llegó por la vía plurinominal; Deysi Juan Antonio del distrito de Acayucan, Juan Javier Gómez Cazarín de San Andrés Tuxtla, los tres militantes de Morena, así como el panista Bingen Rementería Molina del distrito de Veracruz, acudieron a las reuniones, pero no preguntaron sobre los logros, metas u objetivos de la administración de Morena, a pesar de que en declaraciones a medios exigieron resultados.

En tanto, que Nahum Álvarez Pellico, diputado de Orizaba, Jessica Ramírez representante de Minatitlán y Magdaleno Rosales del distrito de Jamapa no se presentaron a ninguna reunión. En el caso del PAN fue Enrique Cambranis, que llegó por la vía plurinominal, y Ricardo Serna, del distrito de Álamo, que tampoco se interesaron en acudir al pleno durante la glosa.

Incluso tres reuniones de trabajo de la glosa de informe se desarrollaron solo con dos diputados de los tres que integran las comisiones permanentes. Fue el caso de la de Comunicación Social, Contraloría General, y la de Protección Civil donde se notó la ausencia de Rubén Ríos, Eric Domínguez y Magdaleno Rosales Torres, todos de Morena, que abandonaron la comparecencia o simplemente no se presentaron.

Los diputados locales, como representantes populares, están obligados a participar en las comparecencias para cuestionar a los secretarios de despacho sobre el trabajo realizado. Si bien la mayoría acudió a las reuniones de trabajo, el promedio de asistencia a las comparecencias no superó los 20 diputados locales.

Las que se desarrollaron en el turno vespertino como la de Turismo, del Trabajo, Comunicación Social y Protección Civil, fue mínima la asistencia. Incluso, se ausentaron los integrantes de la comisión permanente ante la que detallaron su trabajo los secretarios de despacho.

La obligación legal de comparecer

El artículo 46, detalla que son atribuciones del Gobernador, presentar ante el Congreso del Estado, el 15 de noviembre de cada año, un informe escrito acerca del estado que guarda la administración pública.

El Congreso realizará el análisis del informe, y citará a los secretarios del despacho o equivalente, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. Concluida la comparecencia de los secretarios de despacho o equivalente, el Gobernador comparecerá ante el Pleno del Congreso a responder las preguntas que le formulen los diputados. La cita es el jueves 10 de diciembre a las 11 de la mañana.

Diputados desdeñan trabajo de cuatro áreas de gobierno

Desde el 4 de diciembre la participación de los diputados locales fue limitada. En la mañana, en el informe de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Rocío Pérez, solo acudieron seis diputados. Fue el mismo número el que formuló algunas preguntas que fueron repetitivas. La reunión duró dos horas y media.

Por la tarde, llegó a desglosar su trabajo el coordinador de Comunicación Social, Iván Joseph Luna Landa. A la presentación acudieron siete diputados locales, tres integrantes de la Comisión de Gobernación integrada por Rubén Ríos, María Josefina y Raymundo Andrade Rivera.

Durante el mensaje del funcionario estatal estuvieron presentes los tres diputados, sin embargo, en la ronda de preguntas y respuestas se ausentó el morenista Rubén Ríos. En su intervención la diputada María Josefina acusó que su compañero la ignoró previo al inicio de la comparecencia; lo señaló de violencia política de género, por lo que evitó estar presente.

La reunión se desarrolló en solo una hora y media, fue la "más rápida". A modo de broma el propio coordinador justificó que era viernes.

A la reunión de la Contralora, Mercedes Santoyo Domínguez, acudieron seis diputados, cinco la cuestionaron. En ese caso no se integró la comisión de Hacienda del Estado, dado que el diputado local Eric Domínguez no se presentó a la reunión de trabajo.

El legislador de Papantla, Eric Domínguez, faltó a laborar para participar en la inauguración de la Ciudad Judicial en su municipio de origen. El área de comunicación social del Poder Judicial difundió la fotografía del evento.

La última comparecencia la encabezó la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno. En su caso tampoco se integró la comisión de Protección Civil, el ausente fue el diputado José Magdaleno Rosales, quien no se presentó en ninguna reunión.

Osorno Maldonado fue cuestionada por siete diputados, solo nueve se presentaron en el salón de Plenos, y su reunión se extendió por 2 horas y media. En la comparecencia participó por única ocasión la diputada Adriana Linares Capitanachi, presidente de la Mesa Directiva.

Inicia la pasarela titular de Segob, fue respaldado por alcaldes

El 18 de noviembre se presentó el titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. A pesar de la recomendación de mantener la sana distancia, a causa de la pandemia, acudieron a la sede del poder legislativo alcaldes y funcionarios federales.

El funcionario se deslindó de las invitaciones a los presidentes municipales que acudieron, en horas y días hábiles a la capital del estado, a escuchar los resultados en materia de gobernabilidad. La lista, según se dijo, superó más de 70 alcaldes.

La comparecencia tardó 2 horas 53 minutos y solo participaron 11 de los 50 diputados, tres de ellos acudieron al integrar la comisión permanente de Gobernación, y los otros 8 cuestionaron los resultados en materia de gobernabilidad.

Secretario de Finanzas, sin cuestionamientos y con elogios

El siguiente de la lista de comparecientes fue José Luis Lima Franco, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quien fue "elogiado" por diputados de todas las fracciones parlamentarias al exponer que es de los pocos secretarios de despacho que atiende a los representantes populares sin importar su filiación partidista.

"Quiero unirme al reconocimiento de su trabajo" fue la frase más recurrida por los legisladores, que no se cansaron de "agradecer" escuchar las necesidades de los distritos electorales y por responder los cuestionamientos con datos claros.

A la reunión se presentaron una veintena de diputados, 15 de ellos preguntaron y por cinco horas el funcionario detalló la situación financiera por la que atraviesa Veracruz.

Diputado reta a titular de Sedesol a vivir con despensa de mil pesos

A la reunión del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Guillermo Fernández acudieron un total de 14 legisladores locales, de esos 13 cuestionaros las acciones de su dependencia, incluso, su declaración a los medios sobre la posibilidad de que una familia viva un mes con una despensa de mil pesos. Por tres horas y 40 minutos habló con diputados locales.

Lo dicho por el funcionario, que llegó a la Mañanera, lo sostuvo ante diputados locales a quienes mencionó que el apoyo era suficiente para una sola persona, si el número aumentaba los días de consumo disminuían. En una participación refirió que el dinero se entregó a familias con al menos cuatro integrantes.

Arbesú se reúne con cinco diputados

A la comparecencia de la titular de la Secretaría de Turismo, Xóchitl Arbesú solo acudieron cinco diputados locales, tres de ellos, integrantes de la Comisión de Turismo y Cultura, aprovecharon la ocasión para cuestionarla sobre resultados.

Todos los participantes eran de la fracción parlamentaria de Morena, y la reunión solo duró una hora 41 minutos, la segunda más breve.

Morenista participa por primera vez en un evento público

La presentación del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Cadena Cerón llevó a la diputada Vicky Virginia Tadeo Ríos, quien en dos años de ser representante popular no ha presentado una sola iniciativa y no ha subido a la máxima tribuna, a aclarar que ella no había tramitado ningún proyecto productivo.

En la segunda ronda de preguntas y respuesta pidió aclarar al funcionario si ella había solicitado algún apoyo, pues estaba siendo acusada en redes sociales. El titular de Sedarpa negó entregarle algún beneficio y aclaró que diputados locales, federales y hasta alcaldes pidieron un trato preferencial para recibir recursos del campo.

En la reunión del titular de Sedarpa preguntaron 12 legisladores, y la comparecencia se prolongó por cuatro horas y media.

Diputado regaña a titular de STPSyP

El viernes 27 de noviembre participó la titular de la secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Diana Aróstegui recibió una reprimenda del diputado local Jorge Moreno Salinas, luego de que la funcionaria contestó un tanto agresiva a diputados de Acción Nacional, y la eficiencia del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Ante la insistencia del diputado Sergio Hernández, que sólo participó en esa comparecencia, la funcionaria se negó a dar a conocer cuántos becarios logran vincularse con el sector empresarial.

El priista le recordó que ella estaba obligada a dar a conocer la información, pues la comparecencia tenía como fin poder cuestionar a los funcionarios y estaban obligados a atender los requerimientos de los representantes populares.

Titular de la SEV el más aplaudido

La asistencia de Zenyazen Escobar García el primero de diciembre congregó a centenas de maestros que llegaron durante la madrugada a rodear la sede del poder legislativo. El grupo de trabajadores saludó y aplaudió al funcionario estatal quien se limitó a decir "a si somos los maestros".

Incluso, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez justificó la asistencia al mencionar que es la primera ocasión que un maestro está al frente de la SEV, lo que llevó a los maestros a acompañar a Escobar Pérez a pesar de la contingencia sanitaria. En la conferencia en la que fue cuestionado por el tema, adelantó que llamaría la atención a los funcionarios para evitar actos masivos.

Zenyazen fue cuestionado por 16 legisladores de todas las fracciones y fue el número de asistentes a la glosa del exdiputado local. Su presentación llevó cuatro horas y media.

Ramos Alor empata en participaciones con Zenyazen

La comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor inició con un minuto de silencio; el funcionario pidió a los diputados honrar la memoria de los trabajadores que murieron, aunque no dio a conocer el número a pesar de que fue cuestionado; el funcionario se limitó a decir que 2 mil 961 trabajadores del sector salud dieron positivo a covid.

El funcionario fue cuestionado por 16 diputados locales y su comparecencia también se prolongó por 5 horas, fue la segunda más extensa en la glosa del informe de García Jiménez.

