GALERÍA 8M: Mujeres marchan en todo Veracruz contra violencia feminicida

Mujeres marcharon en diversas ciudades del estado de Veracruz este martes 8 de marzo, para exigir un alto a la violencia de género y justicia por los casos impunes de feminicidio.

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, se llevaron a cabo dos marchas simultáneas en las que participaron mujeres convocadas por colectivas feministas en punto de las 17:00 horas.

Los puntos de reunión fueron el monumento de los Niños Héroes, ubicado en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines de Boca del Río, y la Plaza Dorada, localizada en el bulevar costero Manuel Ávila Camacho.

Marcha en Xalapa

En la capital del estado, la marcha se realizó sobre la avenida Manuel Ávila Camacho y alcanzó su fin al llegar a la Plaza Lerdo, en el centro de la ciudad de Xalapa.

Durante el trayecto, las mujeres cantaron consignas de exigencia a las autoridades y la sociedad, para poner un alto a la violencia en contra de las mujeres.

"No se va caer, lo vamos a tirar", "Justicia", "No que no, sí que sí, ya volvimos a salir", fueron algunas de las frases que se escuchaban.

Como forma de protesta, algunas mujeres realizaron pintas de paredes en donde escribieron los nombres de agresores de mujeres y otras consignas para exigir justicia.

En la iglesia del Beaterio un grupo de evangélicos que se resguardaron en el recinto, utilizaron extintores contra incendios para agredir a las mujeres que participaban en la marcha; argumentaron que fue para proteger el templo.





Previo a la marcha, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se desplegaron a los alrededores, cercando a las mujeres que participaban en la marcha.

En edificios públicos y privados se colocaron tablas para evitar que fueran pintados.

Negocios ubicados en los alrededores apoyaron a las mujeres ofreciendo agua y animando a las mujeres a su paso.





vtr