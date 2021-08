Colapsa techo en vivienda del centro histórico

Un estruendo hizo cimbrar varias casas y edificios antiguos ubicados en el callejón Ocampo en la zona centro de la ciudad de Veracruz, cuando el techo de la vivienda marcada con el número 77 colapsó por completo.

La propietaria de la casa, Teófila Limón, cerró la puerta y se encaminó a su trabajo dos minutos antes de que la estructura se derrumbara por completo.

En la esquina de la avenida Zaragoza esperaba un taxi cuando un vecino la alcanzó para que regresara a ver lo que ocurrió. En el interior del inmueble no había nadie.

La dueña aseguró que en el último año solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) los permisos para realizar trabajos de mantenimiento en su propiedad, pero en todos los casos fueron rechazados.

“Yo siempre he estado con el INAH pidiendo que quiero arreglar, remodelar, dejando lo mismo, sin quitar nada, pero nunca me dejaron, me dijeron que no porque pertenecía al Centro Histórico.

“No pretendía que alguien viniera a decirme que me iba dar dinero, yo vivía en México, cuando regresamos empezamos a solicitar, pero siempre hubo pretextos”, declaró.

Se buscó la declaración de funcionarios del Centro INAH Veracruz para corroborar si hubo alguna solicitud o trámite para intervenir la casa, pero no se tuvo respuesta favorable a la petición de entrevista en la oficina del delegado.

De acuerdo con el Registro de Inmuebles del Centro Histórico de Veracruz, la propiedad dañada es una construcción del siglo XVIII, de uso habitacional con 93 metros cuadrados de construcción.

El estado de conservación de la casa fue valorado como regular; en las características se detalla que los muros son de piedra muca y tabique, pisos de losetas de barro y techo de vigas de acero y loseta de barro.

Teófila Limón afirmó que la propiedad pertenece a su familia al menos en las últimas tres generaciones, era habitada únicamente por ella y al interior perdió todos sus muebles y pertenencias.

La Dirección de Protección Civil acordonó el lugar y declaró el inmueble como inhabitable, hasta que nos e realicen las reparaciones a la estructura, en tanto recomendó que los propietarios de edificios aledaños solicitar un peritaje estructural para conocer si hubo algún daño por el colapso.