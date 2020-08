Zoológico de Veracruz, monumento al maltrato animal: activista

Fotografías y vídeos que fueron difundidos en redes sociales muestran las malas condiciones en las que se encuentra el zoológico Miguel Ángel de Quevedo, así como el hacinamiento en la que viven los animales.

El activista José González, autor de las publicaciones, realizó un recorrido en el lugar para evidenciar que los animales en el zoológico no reciben el cuidado adecuado por parte del personal del Ayuntamiento de Veracruz.

Consultado por La Silla Rota, aseveró que lo que encontró en el tradicional Parque Viveros fueron una serie de omisiones e inconsistencias que pueden tipificarse como delitos por el Código Penal del Estado de Veracruz.

Señaló que los animales se encuentran resguardados en espacios pequeños, que propician que sobrevivan en condiciones de estrés, aunado a la falta de limpieza de estos espacios.

"Lo que encontramos es un caso tipificado en el Código Penal como maltrato por desatención, el maltrato por desatención se puede dar cuando el ejemplar no tiene los recursos suficientes para su existencia, es decir, no tiene alimentación y no tiene las condiciones adecuadas en lo que lo rodea, en este caso podemos ver que hay jaulas rotas, animales en espacios reducidos o el caso de la Llama que encontramos con una herida bastante grande, estas acciones constituyen un delito", dijo.

Entre las situaciones que más llamaron la atención durante su recorrido, se muestra a una Llama que presenta una herida en uno de sus costados, que se presume se realizó estando al cuidado del personal del zoológico.

"Abandono total del zoológico Miguel Ángel de Quevedo en el 2017 era 406 ejemplares hoy solo restan 246 de los cuales 2 son nacimientos recientes. Zoológico: NO, Santuarios: SI", dice en una de las publicaciones realizadas por José González.

El activista dijo que solicitó los registros de las muertes de las causas de las muertes de los animales que ya no se encuentran en el recinto, así como la descripción del destino final de los restos, sin embargo, le fue negada la información.

"No hay un correcto manejo de los animales por todas las condiciones insalubres en las que se encuentran, pero además el zoológico mantiene animales que no son endémicos, especies que la misma Ley dice que deben ser reubicados a lugares en donde sea propicia su conservación, como es el caso de esta Llama herida o de un lobo que está ahí", dijo.

La Ley 876 de protección a los animales para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece diversas prohibiciones y sanciones para garantizar que los animales sean tratados con dignidad.

En el artículo 28 establece los criterios relacionados con actos de crueldad y maltrato animal relacionados con el trato digno y respetuoso de los animales: "XIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda causar daño a un animal", se detalla en parte de la redacción de la Ley.

El activista indicó que no presentará acción legal en contra del Ayuntamiento por los actos señalados, sin embargo, exhortó a las autoridades federales y estatales para establecer una agenda de trabajo con el Ayuntamiento para resolver los señalamientos expuestos.

"Este es un caso de falta de voluntad, no es un tema de falta de presupuesto, puedo asegurar que hay un evidente maltrato, hay omisiones, hay un delito y los tres niveles de gobierno deben trabajar conjuntamente porque esto es un monumento al maltrato animal".