Zeus se queda sin renovación de contrato de parquímetros: Paty Lobeira

No se renovará el contrato de parquímetros con la empresa Zeus Monitoreo Vial, aseguró la presidente municipal de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez.

Lobeira Rodríguez señaló que la concesión vence en noviembre, sin embargo, no piensan volver a renovar, ya que la mayoría del dinero que se recauda se va a la empresa y no al Ayuntamiento, por lo que no existe un beneficio para el municipio.





"Nosotros lo que queremos es que ese dinero llegue al Ayuntamiento y de manera totalmente transparente, a través de un consejo vamos a aplicarlo en el centro histórico, mantenimiento y modernización del Centro Histórico", dijo.

Lobeira Rodríguez indicó que los parquímetros seguirán en servicio, pero será el Ayuntamiento quien se encargue de recaudar el dinero, por lo que se está trabajando en la organización de un consejo para que sea ese organismo que maneje el dinero recaudado, por lo que debe de estar listo antes del mes de noviembre.

Aseveró que no se ampliaría el número de parquímetros, así que seguirá la misma cantidad.

La no actualización del contrato se da luego de 14 años operando en el primer cuadro de la ciudad, la empresa Zeus dejará de operar, la concesión se dio en el 2007 a la empresa Zeus Monitoreo Vial, durante el gobierno del exalcalde Julen Rementería.

Durante ese tiempo fue blanco de críticas y quejas por parte de los usuarios que acusaron cobros indebidos y abuso por parte de trabajadores que realizaban estás multas.

El gerente de la empresa, Carlos Zacarías dijo en declaraciones que la dirección de la empresa tenía planes de renovar el contra, no obstante, no había tenido oportunidad de hablar con la alcaldesa, por lo que la decisión era incierta.

Ahora con las declaraciones de Patricia Lobeira queda reafirmado que se Zeus Monitoreo Vial perderá la concesión.