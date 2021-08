Zenyazen: de la férrea resistencia a la cómoda represión

Veracruz, Ver.- Un historial de confrontación distinguen al Secretario de Educación de Veracruz (SEV) Zenyazen Roberto Escobar García, quien ahora está tomando fama por generar denuncias mediáticas que no llegan a presentarse ante la Fiscalía General del Estado.

Ejemplo de ello, el docente acumula por igual roces con dirigentes de sindicatos, con diputados locales, con servidores públicos de la administración anterior e incluso con sus antiguos aliados del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), afiliado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Desde el arranque de su gestión al frente de la SEV, el integrante del gabinete del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció las primeras denuncias, en este caso, ante la Contraloría General del Estado por un supuesto "desmantelamiento" de los autobuses Vasconcelos.

En esa ocasión, el funcionario dio a conocer que de 19 vehículos, nueve registraron condiciones irreparables.

Sin embargo, el 26 de marzo de este año, la Contralora General Leslie Mónica Garibo Puga negó contar con información de denuncias relacionadas con irregularidades en la Secretaría de Educación.

El 15 de enero, Escobar García dio a conocer del otorgamiento irregular de 77 plazas de nivel Medio Superior y Superior a beneficios del ex secretario Enrique Pérez Rodríguez; las cuales generaron un detrimento económico por la cantidad de 5 millones 547 mil 788 pesos 47 centavos.

A pesar del repetitivo discurso, el titular de la SEV presentó la denuncia respectiva ante la Fiscalía General del Estado el pasado 12 de abril, en este caso, por un posible tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y daño patrimonial en contra de la Secretaría de Educación.

En la denuncia, se incluye el pago irregular de más de mil millones de pesos por anticipo por alrededor de 500 obras inconclusas por parte del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV).

En mayo pasado, el Secretario de Educación nuevamente revivió el tema de la asignación irregular de vacantes, aunque acusó a sindicatos magisteriales de amparar las plazas asignadas al ex Secretario Enrique Pérez Rodríguez.

Sin embargo, en marzo pasado, el ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Abel Cuevas Melo, indicó que al momento, no ha recibido notificación alguna de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre una investigación en su contra.

Negó además que su salario rebasara los 90 mil pesos mensuales, como señaló en su momento Escobar García, sino que se ajustó al tabulador de 50 mil pesos por mes.

De hecho, el secretario general del Sindicato Integrador de la Educación de Veracruz (SIEV) Enrique Cruz Canseco, el Secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato Renovador Magisterial Veracruzano, Jorge García Lozano y el dirigente del Sindicato Magisterial Veracruzano Luis Alonso Polo Villalobos, demandaron, por separado, que el titular de la SEV revelara los nombres de las organizaciones involucradas en dicha irregularidad, petición a la cual, Escobar García no respondió.

BRONCAS CON EL MAGISTERIO

Conforme los conflictos con los docentes aumentaban, poco a poco aumentaba el distanciamiento de la Secretaría de Educación con los sindicatos magisteriales.

De hecho, el 14 de marzo pasado, la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) evidenció su ruptura con Escobar García al cerrar los accesos de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

En dicha movilización, el Secretario de Trabajo y Conflictos del nivel de Telesecundaria de la Sección 32 del SNTE, Francisco Blanco Campos, acusó a la dependencia de no respetar el derecho escalafonario de los docentes al imponer a determinados servidores bajo el amparo de siglas sindicales.

En respuesta, Escobar García eligió la confrontación y advirtió no someter a la SEV a chantajes por parte de los sindicatos.

“Es parte de un chantaje que nos quieran emplazar y nos quieran tomar la secretaría pero no vamos a caer en chantajes” advirtió el funcionario.

Cinco días después, el 19 de marzo, el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), otroras aliados de Zenyazen Escobar cerraron las instalaciones de la Secretaría de Educación (SEV) por una "falta de oficio" para trabajar en favor de los maestros veracruzanos.

Ese mismo día, los inconformes cerraron a la vialidad la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del Kilómetro 4.5, por la falta de pagos de interinatos y recategorizaciones pendientes desde 2016.

DESPEJE A GARROTAZOS

El inicio de la gestión de Zenyazen Escobar igual se distinguió por las quejas acumuladas de docentes afectados por la suspensión de sus nombramientos.

En febrero pasado, maestros y maestras de música, tecnológicas, psicólogos, acompañantes musicales e inglés protestaron en las vialidades de Xalapa luego de que la Secretaría de Educación además congelara sus remuneraciones.

A lo anterior, se agrega la suspensión del programa de Tutorías por parte de la SEV, y por consecuencia, la interrupción del pago de sueldos para 300 docentes por más de 5 millones de pesos.

Ante tales quejas, el funcionario justificó que el gobierno anterior autorizó nombramientos sin un techo presupuestal, es decir, se distribuyeron plazas, pero sin recursos para solventar los salarios respectivos.

El 9 de abril pasado, inició el conflicto de la SEV con padres de familia de la primaria indígena “Enrique C. Rebsamen” de la congregación El Mirador, de Chicontepec.

En esa fecha, los inconformes cerraron los accesos a la SEV en rechazo a la incorporación de dicho plantel al sistema estatal bilingüe.

Cinco meses después, el 24 de agosto, padres y madres de familia retornaron a Xalapa nuevamente para manifestarse en la SEV, aunque con los ánimos encendidos y ante la falta e respuesta, cerraron la circulación en ambos sentidos de la carretera Veracruz-Xalapa, a la altura del edificio de la dependencia.

Aunque funcionarios de la Dirección de Política Regional intervinieron para desbloquear la vialidad, al día siguiente, 24 de agosto, los inconformes nuevamente cerraron a las 15:30 horas de ese día el tráfico en la principal vía de acceso a Xalapa.

Dos horas después, a las 17:30, elementos de antidisturbios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) liberaron la carretera y procedió con la detención de seis personas, aún cuando el actual Secretario empleó el cierre de vialidades durante su etapa de lucha en el MMPV.

Dos días después, el propio Zenyazen Escobar reiteró la excusa de supuestos “chantajes” de grupos políticos contra la SEV en el caso de la primaria de El Mirador, Chicontepec.

Incluso, el 26 de agosto, alertó que la SEV no cederá a “berrinches”, toda vez que se relacionó a una parte de los manifestantes de esta congregación con el Partido de la Revolución Democrática.

“Es una situación muy complicada porque hay una parte de los padres de familia que quieren la clave indígena, se la dimos, le dimos lo que pedían y ahora quieren que en la tarde ya no haya nadie, sino que solo haya clases en la mañana”

EL GOLPETEO CONTRA EL SUITCOBAEV

El tres de mayo, Zenyazen Escobar ahora enfiló sus ataques contra el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (SUITCOBAEV), al acusar a la organización de proteger a 214 personas que "cobraban" sin laborar en dicho subsistema educativo.

El funcionario directamente señaló a la diputada local Erika Ayala Ríos de beneficiar a los “aviadores”, mismos que cobraban un salario de entre los 10 mil a los 34 mil pesos por mes.

Los señalamientos contra Ayala incluyen supuestos beneficios a sus dos hermanas y a sus hijos, además de dotar de cargos a ex colaboradoras del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa: Mónica Mendoza Madrigal, Martha Montoya Barradas, Anabel Ponce Calderón, María Eugenia Montano Bermúdez (hija del ex candidato a alcalde Alejandro Montano Guzmán), Lilian Christfield Lugo, ex integrante del Comité Directivo Estatal del PRI y la hermana del ex Secretario del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos, Nuria Deantes.

La diputada Ayala Ríos negó y minimizó la acusación de incluir “aviadores” en la nómina e incluso afirmó en julio pasado que ninguno de los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del COBAEV, habían sido requeridos para aclarar el tema de “aviadores” en la nómina del citado subsistema educativo.

Al momento, el Secretario no formaliza la presentación de las querellas contra el Sindicato encabezado por Erika Ayala.

De hecho, el Secretaria de Educación anunció este martes 10 la formulación de más querellas ante la Fiscalía General del Estado por irregularidades en la SEV, sin especificar los delitos o los denunciados.

“Hemos ido poco a poco en las anomalías en la propia SEV y estamos viendo situaciones de diversos temas, no me gustaría adelantar más tema de denuncias, pero si habrá más” finalizó.

