Yunistas pelean contra dirigencia estatal por candidatura de Veracruz

Xalapa, Ver.- La candidatura a la alcaldía de Veracruz generó una "disputa virtual" entre el grupo de los Yunes y la actual dirigencia estatal del PAN que encabeza Joaquín Guzmán Avilés. Los actores políticos decidieron dirimir sus diferencias en redes sociales.

A pesar de que en las últimas cuatro elecciones -del 2014 a la fecha- todas las candidaturas han sido palomeadas por la dirigencia estatal y nacional, tres representantes populares: Indira Rosales, María Josefina Gamboa y Juan Manuel de Unánue Abascal, que llegaron por designación, exigen que la militancia sea la responsable de la elección de los candidatos del albiazul para la elección 2021.

Desde la llegada de Joaquín Guzmán a la dirigencia se han agudizado las diferencias entre las familias Yunes Linares y los Rementería del Puerto. Apenas el pasado mes de septiembre se dio una "pelea" entre el Senador Julen Rementería y el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, tras la filtración de una fotografía en la que se asume que el primero estaba en Casa Veracruz.

Con la publicación se intentó exhibir la traición del Senador, quien de inmediato responsabilizó al hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares de la guerra sucia. En esa ocasión la dirigencia estatal pidió mesura.

En la más reciente disputa, la dirigencia mostró "parcialidad", acusan los yunistas, al descartar la posibilidad de que Miguel Ángel Yunes Márquez compita nuevamente, ahora por la alcaldía de Veracruz, para suceder a su hermano Fernando, actual Presidente Municipal.

El artículo 69 de la Constitución local establece que para ser edil se requiere: ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, originario del municipio o con residencia efectiva en su territorio no menor de tres años anteriores al día de la elección, entre otros.

El padrón del comité estatal confirma que Yunes Márquez esta dado de alta como militante de Boca del Río, por lo que su postulación tendría que ser por ese municipio y no por Veracruz Puerto.

¿Qué motivó la disputa?

Recientemente la regidora sexta del Puerto de Veracruz, María del Rosario Vera Vela, destapó a Miguel Ángel Yunes Márquez, como candidato a la alcaldía, para sustituir a su hermano Fernando Yunes, actual Presidente Municipal.

El destape generó reacciones de otros grupos del albiazul, en especial de los Rementería del Puerto y el propio líder estatal, Joaquín Guzmán Avilés, quien aclaró que será la militancia la que tendrá que decidir las candidaturas.

Su dicho a los medios en el puerto de Veracruz en compañía de Bingen Rementería del Puerto, se asumió como una negativa a dejar a un Yunes llegar a la candidatura por el municipio más importante de Veracruz. Y un espaldarazo al hijo del senador.

El Partido Acción Nacional no se va a arriesgar a perder la Alcaldía de Veracruz por designar a un candidato que no cumpla con los requisitos que la Ley exige, aseveró el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés.

"Es importante que todos los candidatos cumplan con los requisitos legales. No vamos a exponer ninguna candidatura porque tenemos la posibilidad de ganar muchas presidencias municipales. No vamos a exponer ninguna. Todos los candidatos que sean por Acción Nacional tendrán que cumplir con los requisitos de acuerdo como lo marca la Ley. No hay otra", explicó a medios en el puerto.

En respuesta, los diputados locales María Josefina Gamboa y Juan Manuel de Unánue, lo mismo que la senadora Indira San Román, pidieron que sea el comité nacional el responsable de la elección, al percibir una cargada en las palabras del líder estatal.

Los tres representantes populares que en el pasado lograron la candidatura por la designación de los líderes en turno, hoy piden que los militantes puedan decidir.

Tan bien en redes sociales, el dirigente Joaquín Guzmán, aseguró que se respetará la legalidad para la elección de candidatos del 2021; comentó que la fortaleza de su partido está en su militancia por lo que serán ellos quienes decidan.

Aunque se pidió una entrevista con el líder para fijar una postura por la disputad de la candidatura a la alcaldía de Veracruz, no se recibió respuesta.

Qué dicen los estatutos

En su artículo 49 de los estatutos del PAN, determina que serán métodos extraordinarios de selección de candidatos a cargos de elección popular: la elección abierta, o la designación directa.

El método de elección abierta es el sistema electoral de carácter interno, en virtud del cual los ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos políticos y con capacidad legal para participar en la elección del cargo, expresan su preferencia respecto a las precandidaturas registradas a través de la emisión de voto en forma individual, libre y secreta.

Se dará la designación directa para: cumplir reglas de equidad de género; por negativa o cancelación de registro acordadas por la autoridad electoral competente; por alguna causa de inelegibilidad sobrevenida; por fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, renuncia o cualquier otro supuesto de falta absoluta de candidato, ocurrida una vez vencido el plazo establecido para los procesos internos de selección de candidatos.

El CEN también podrá intervenir por hechos de violencia o conflictos graves atribuibles a más de uno de los precandidatos a cargos de elección popular, o cualquier otra circunstancia que afecte la unidad entre miembros del Partido, ocurridos en la entidad federativa, municipio, delegación o distrito de que se trate.

La importancia del municipio en disputa

El municipio de Veracruz Puerto es el más importante de la entidad. Este año se programó el gasto de mil 635 millones de pesos, según datos del INEGI la población es de 428 mil habitantes, lo que lo convierte en la demarcación más poblada.

El municipio es considerado un bastión panista al igual que Boca del Río y Medellín, zona conurbada. Desde 1995 hasta el 2007 el municipio fue administrado por los panistas Roberto Bueno Campos, Francisco Ávila Camberos, Ramón Gutiérrez de Velazco y Julen Rementeria del Puerto. En 2018 el PAN recuperó el municipio tras tres administraciones priistas.

Ya existía una amenaza

En noviembre del 2019, cuando se dio el cambio de la dirigencia estatal, el grupo disidente determinó desconocer a Omar Miranda como coordinador, luego de que el Comité Estatal determinó cambiar a Sergio Hernández, que fue nominado por José Mancha Alarcón, exlíder del partido.

El no reconocimiento del coordinador llevó a los diputados Sergio Hernández Hernández, María Graciela Hernández Íñiguez, María de Jesús Martínez Díaz, María Josefina Gamboa, Montserrat Ortega Ruiz y Judith Pineda a crear su minibancada, el grupo que al final determinó acatar la instrucción de la dirigencia y disolver la fracción PAN-PT.

En noviembre del 2019, el comité estatal exhortó a los diputados a reconsiderar su separación del grupo que coordina Omar Miranda, o de lo contrario, perderían su derecho a ser postulados para la reelección a la diputación local, o a una alcaldía en el 2021.

En el documento, el líder estatal les recuerda que los diputados electos bajo las siglas de Acción Nacional deben velar porque el ejercicio de sus funciones sea congruente a los principios básicos y la plataforma electoral que les permitió llegar a la representación popular.

"Me permito hacerle un atento exhorto a fin de que, en el ejercicio de sus atribuciones legislativas, se conduzcan en apego a los lineamientos y bases de los Estatutos Generales y al Código de Ética del Instituto, que exige una unidad interna del grupo legislativo, porque en esa medida se pueden alcanzar los fines de nuestra organización política", decía una carta que se envió a los panistas inconformes.

Aunque en el exhorto se hace un constante llamado a la unidad, les recuerdan que, si en lo futuro aspiran al ejercicio de la reelección, tal como lo marca el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, sólo podrán hacerlo a través del partido que hizo la postulación previa, o algunos de los partidos integrante de la coalición que los hubiera postulado.