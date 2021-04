"Yunes, una marca que sigue vigente en Veracruz-Boca del Río": Carlos Valenzuela

Carlos Valenzuela busca la cabecera de la mesa en la sala de juntas de su oficina de enlace para iniciar la entrevista, antes de que la grabadora se encienda y en una conversación que no muestra ninguna pose o discursos memorizado, da un repaso rápido del ambiente político que rodea el inicio de las campañas federales.

Se le muestra tranquilo, pero por momento apasionado en algunos temas. La conversación inicial se centra en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el bastión del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, en donde el diputado federal figura como uno de los operadores más relevantes del blaquiazul.

Es militante del PAN desde que tenía 14 años, cuando se inscribió como miembro adherente para formar parte de las "Pandillas de Acción Nacional" en la sede municipal de Teziutlán, en Puebla, una tarde después de salir de la escuela secundaria en donde cursaba el segundo grado, atraído por su descontento con los gobiernos priistas de aquel entonces.

Su carrera dentro del PAN no inició en esta zona conurbada, pero desde el 2006 se integró al grupo político encabezado por Miguel Ángel Yunes Márquez y que de a poco fue tejiendo una estructura que sirvió para afianzar el capital político del partido en Veracruz, con acercamientos a militantes en colonias populares, líderes de sectores empresariales y sociales en el municipio.

El conocimiento que tiende de la zona le permite pronosticar una victoria holgada en el municipio de Boca del Río para el 6 de junio; en donde reconoce que las campañas serán más complejas para el proceso de renovación de la alcaldía es en Veracruz.

En el puerto jarocho afirma que el gobierno de Fernando Yunes será la carta de presentación que fortalecerá la figura ya reconocida de Miguel Ángel Yunes Márquez, con quien presume una amistad de 18 años.

Carlos Valenzuela afirma que el apellido Yunes en la política veracruzana tiene un peso importante, tanto que es un nombre que resuena no solo en el PAN, sino en el PRI y otros partidos en donde miembros de esa familia han militado.

Sin embargo, hace una diferenciación sobre los Yunes azules, al afirmar que en este caso es la combinación de una buena marca con un buen producto para el electorado, por eso son respaldados por la militancia estatal y nacional.

"El apellido Yunes en Veracruz es tan importante que hay Yunes azules y Yunes tricolores y dentro de los Yunes azules , que son quienes encabezan la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, hay que recordar que es la mezcla perfecta de una buena marca y un buen producto, una buena marca que es Acción Nacional y un producto que en su momento fue Miguel Ángel Yunes Linares y que ahora a través de Miguel Ángel Yunes Márquez y Fernando Yunes Márquez han tenido ese reconocimiento, precisamente porque la gente aquí en la zona conurbada saben cómo han cambiado las cosas desde que ellos llegaron a la alcaldía".

Veracruz y Boca del Río, la joya de la corona y bastión panista

La zona conurbada con 457 mil 752 votantes en Veracruz y 124 mil 181 votantes en Boca del Río, es el centro metropolitano con el mayor número de electores en disputa para las elecciones de este 2021. Pero es al mismo tiempo, el bunker donde la oposición hará frente al Morena, partido oficial en el gobierno desde el 2018.

El diputado Carlos Valenzuela señaló que en Boca del Río se tiene el suficiente capital político para que el PAN haya decidido participar solo en las elecciones para la alcaldía. La postulación de Juan Manuel de Unanue, diputado local con licencia, asegura que le da garantía al panismo de dar continuidad a un gobierno de 20 años casi ininterrumpidos.

"Boca del Río es el bastión de Acción Nacional en el estado de Veracruz y uno de los bastiones nacionales del PAN, de Boca del Río salió un gobernador, han salido cinco alcalde, en este momento hay una senadora de Boca del Río, habemos dos diputados federales, diputados locales, tenemos nueve regidores, un alcalde, un síndico, es el municipio del Estado de Veracruz donde Acción Nacional tiene más consolidada su fuerza."

En el caso del puerto de Veracruz, el PAN se impuso en las urnas en las últimas tres votaciones, en las que se designó al alcalde (2016), los diputados locales (2017) y diputados federales (2018), lo que hace notar una naciente estructura similar a la que se tiene en Boca del Río.

Pero para estas elecciones, se sumarán los votos que aporten el PRD y el PRI, principal este último, que cuenta con dos de sus principales activos con liderazgos arraigados en diversos sectores de la sociedad, como el presidente del Comité Directivo Estatal, Marlón Ramírez, y Anilú Ingram, diputada federal con licencia.

"Es un municipio muy complejo porque tiene área rural, tiene áreas residenciales, tiene colonias populares y fraccionamientos de interés común, nosotros cuando recuperamos Veracruz con Fernando Yunes, hace cuatro años, hemos iniciado el trabajo para tratar de generar estas bases y estructura como se ha logrado en Boca del Río, con las diferencias muy marcadas, porque estas estructuras en Boca del Río se viene trabajando desde que Miguel Ángel Yunes Márquez era diputado local en el 2004, en Veracruz es una estructura que ha respondido muy bien en las últimas elecciones", añadió.

Sin embargo, los municipios de Veracruz y Boca del Río son apenas el epicentro de una región en la que el PAN busca establecer los cimientos para posicionarse de cara a las elecciones del 2024 para la renovación de la gubernatura del estado.

Así lo manifiesta Carlos Valenzuela cuando destaca que su partido es gobierno en los municipios que rodean la conurbación, como Medellín de Bravo, Tlalixcoyan, Cotaxtla, Jamapa y La Antigua, en donde se tiene confianza que con buenas campañas electorales se tendrá la ratificación del partido en las alcaldías.

"Estamos convencidos de que vamos a salir adelante, que vamos a poder seguir teniendo un bastión de Acción Nacional que nos va permitir tener la potencia para que con estos gobiernos como nuestro ejemplo en tres años podamos estar recuperando el gobierno del Estado, que por azares del destino, por el efecto López Obrador y posiblemente por errores que pudimos cometer en el ejercicio del poder hace tres años no nos fue favorable la elección, pero ahora esperamos que después de esta terrible pesadilla llamada Cuitláhuac García nos permita presentarles una verdadera opción".

Alianza opositora busca corregir el rumbo de la 4T

Carlos Alberto Valenzuela González afirma que no ve su carrera en otro partido político, sin embargo, reconoce que las circunstancias actuales del país obligaron a transitar a una estrategia en la que e PAN y el PRI, antagónicos históricos, tuvieron que aliarse para corregir lo que considera un mal gobierno encabezado por Morena.

"Sabemos que el presidente no va rectificar porque él piensa que está haciendo las cosas bien y la única manera de hacerlo entrar en razón es teniendo la mayoría en el Congreso, es por eso que logramos consolidar una alianza electoral que parecía inimaginable entre Acción Nacional y el Revolucionario Institucional.

"Porque nuestras ganas de sacar adelante al país son más grandes que la división que podríamos tener entre nosotros y porque debemos mandarle un mensaje claro como sociedad en que no estamos de acuerdo en que se siga dividiendo a la sociedad, no estamos de acuerdo con que nos ponga a pelear a los mexicanos".

Carlos Valenzuela narra el alcance de la alianza "Va por México" en el estado de Veracruz: 12 distritos rentables, de los cuales 9 de muy alta rentabilidad, 3 de rentabilidad media y 4 competitivos.

En las últimas elecciones federales el PAN ganó tres distritos electorales, mientras que el PRI y el PRD ninguno y el Morena se consolidó en 17. Valenzuela González afirma que con la alianza, en el peor de los casos, se ganarían al menos 11 distritos, suficiente para tener la mayoría más uno, frente a la 4T.

De la misma forma en al que reconoce la fortaleza de la alianza opositora que se construyó entre el PAN, PRD y PRI, afirma que se conocen las regiones del estado de Veracruz en donde Morena tiene un mayor dominio.

Coatzacoalcos será para la alianza "Va por México" y "Va por Veracruz" en uno distrito complicado, por la hegemonía del Morena. Lo mismo que La región de Los Tuxtla, en donde la 4T construyó cimientos fuertes. Otras regiones en donde la alianza opositora ve un ambiente reñido son Córdoba y Zongolica.

"Los distritos de la zona conurbada, el 12 y 4, Veracruz y Boca del Río, son muy rentables; estamos seguros de que el PRI que encabeza en Orizaba va ganar, también van a ganar en Perote, y los dos distritos de Xalapa, nosotros sabemos que vamos a ganar con Marijose y hay muchas posibilidades con Paco Gutiérrez, vamos a ganar el PAN los distritos de Martínez de la Torre y Huatusco, muchas posibilidades de ganar Tuxpan; PRD muchas posibilidades en Poza Rica.

Para Carlos Valenzuela, desde Veracruz la alianza aportará su parte para que a nivel nacional se posicionen al menos a 260 diputados, lo que permitiría una mayoría en la Cámara de Diputados, suficiente para incidir en la agenda política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Lo que se busca, afirma, es regresar a los municipios el presupuesto federal que servía para reforzar los proyectos de obra pública y redireccionar el dinero público a obras y acciones de beneficio para un mayor número de personas y no para obras como el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía.

Urge intervención de la secretaria de Gobernación en elecciones de Veracruz

En el arranque de las campañas electorales federales y el preámbulo de las campañas locales, el diputado Carlos Valenzuela afirma que existe un ambiente "enrarecido" por la violencia política en el estado de Veracruz.

Lo anterior resultado de un mal gobierno ejercido por el morenista Cuitláhuac García Jiménez, a lo que se suma un discurso de "división y odio" pronunciado todos los días por el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó el panista.

"Vemos un ambiente en el estado de Veracruz lamentablemente muy enrarecido en cuanto a la violencia contra los aspirantes a ocupar un cargo de elección popular, sobre todo es lamentable que estos ataques que se han dado desde hace más de un año se estén dando a políticos de oposición, recordemos los terribles asesinatos que sufrieron en la zona conurbada la exalcaldesa de Jamapa Florisel Ríos, en la zona sur del estado Gladys Merlín y su hija y así se van sumando a la lista de asesinatos de políticos de oposición que lamentablemente enrarece mucho el clima en el estado de Veracruz", señaló.

A los hechos descritos se suman el encarcelamiento del exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, y del exalcalde de Tihuatlán, Gregorio Gómez, ambos perredistas y aliados del Partido Acción Nacional (PAN) en la alianza electoral.

Carlos Valenzuela dijo que se ha solicitado la intervención formal de la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, para que el proceso electoral en Veracruz se desarrolle con la tranquilidad social que garantice la participación libre de los políticos y los electores.

"Estamos viendo que los asesinatos, la persecución, la represión no para, lo que pediremos es que si bien el gobernador y su equipo que lo rodea no está teniendo la capacidad de generar estabilidad al interior del estado, que sí sea la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero quien pueda dar garantía a todos los actores políticos, y sobre todo a los ciudadanos de que esta va ser una elección que pueda desarrollarse con calma, con tranquilidad y sin persecución en contra de aquellos que no piensan igual que el partido en el gobierno."

Además de la intervención federal, el legislador afirma que es necesario que desde el Gobierno del Estado se reconozca que no ha existido capacidad para afrontar los hechos de violencia en el estado y que, por el contrario, se es participe del hostigamiento a la clase política de oposición.

"Más allá de investigar la raíz de estos problemas lo que parece que pasa en el estado de Veracruz es que quieren ocultar todo, que quieren voltear para otro lado, que quieren simular que no hay ninguna afectación ni problema y lo que pasa es que en lugar de estar resolviendo el problema agudizamos estos actos de violencia, que no paran y que hasta que no exista la intervención de una autoridad superior van a seguir ocurriendo este tipo de actos violentos".