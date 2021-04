Yo no soy como los que me antecedieron; responde Cuitláhuac a Yunes

Luego de la denuncia en redes sociales del candidato del PAN a la alcaldía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, por hostigamiento, espionaje y persecución política, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que la administración estatal respetará cualquier expresión política.

Aunque en un principio dijo que no respondería, el gobernador señaló que a diferencia de otras administraciones no se utilizaría las atribuciones del Poder Ejecutivo para atacar a los candidatos o paridos de oposición, como sus antecesores lo hicieron.

"Yo no soy igual a los que me antecedieron, que se metieron hasta donde quisieron, utilizaron la fuerza mediática del estado para dañar la imagen de un candidato, no olviden que desde esta posición se le denigró o se le intentó denigrar a un candidato presidencial, qué no hay memoria, y yo cuando me he dirigido de alguien así, ni siquiera leña del árbol caído he hecho".

Cuestionado en la conferencia semanal desde Palacio de Gobierno, Cuitláhuac García, afirmó que las acusaciones del candidato de la alianza "Va por Veracruz", que integran el PAN, PRI y PRD, buscan iniciar una batalla mediática con fines "electoreros".

En ese sentido, agregó que no evitará "inmiscuirse" en temas políticos-electorales debido a que cualquier declaración al respecto podría ser tomada como un acto indebido por parte del Instituto Nacional Electoral.

"Va a ser candidato, va a competir, ya cada candidato argumenta lo que quiera y yo tengo que ser respetuoso, ya van a entrar las alcaldías en unos días más y todo lo que opinen los candidatos lo tengo que respetar y ya que sea la sociedad y si alguien siente lesionados sus derechos que lo haga valer ante las instancias, si es la Fiscalía que señale y que la Fiscalía responda", agregó.

García Jiménez dijo que si Miguel Ángel Yunes Márquez se siente agraviado puede acudir a las instancias pertinentes para presentar su denuncia de manera formal.

La mañana de este lunes 26 de abril, el candidato a la alcaldía de Veracruz por la alianza PAN-PRI-PRD, Miguel Ángel Yunes Márquez denunció actos de espionaje, hostigamientos y persecución política en su contra por parte del Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado.

El panista afirmó que desde el Gobierno de Veracruz se buscaba revocar su candidatura, a través de la intervención de sus líneas de comunicación.