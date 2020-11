Ya no hay pacto con criminales en el gobierno: Cuitláhuac

"En Veracruz no es que ya dejaron de suceder situaciones de inseguridad, si no que cada vez son menos", aseguró el gobernador Cuitláhuac García durante su II Informe de Gobierno, desde el Teatro del Estado.

Expuso que, en dos años de Administración, han implementado una política de seguridad que va al fondo del problema: "ahora atacamos la descomposición social, apoyamos a los más desfavorecidos y combatimos la falta de oportunidades para los jóvenes. Por eso estamos acabando con las injusticias sociales y la desatención en las zonas rurales".

Hoy, #Veracruz se fortalece de norte a sur, llevando bienestar a quien más lo necesita e implementando acciones que impulsan el desarrollo económico en beneficio de las y los veracruzanos. #2doInformeVeracruz pic.twitter.com/Y5sM3Ai5ZE — Gobierno de Veracruz (@GobiernoVer) November 16, 2020

Recordó que, gracias a la estrategia conjunta con la federación de atender diariamente la mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, donde participan la SEMAR, SEDENA, GN, FGE y SSP.

García Jiménez señaló que su Gobierno no voltea para otro lado cuando se habla de narcotráfico o cárteles, aseguró que no pacta con los grupos delictivos, razón por la que está garantizada la justicia y no más espacio a la impunidad.