Ya no hay marcha atrás: así prevén regreso a clases en Veracruz

XALAPA, VER.- Los niños andan en plazas comerciales y en actividades recreativas, por lo que es "inminente" el regreso a clases a finales del mes de agosto, afirmó el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García.

El funcionario estatal confirmó que los 24 mil planteles educativos contarán con un kit de limpieza para retomar actividades presenciales como parte del ciclo escolar 2021-2022.

A pesar del esfuerzo de los maestros para apoyar a los niños con clases virtuales, no se lograron los objetivos; y es por lo que ya están preparando los cursos para el regreso a las aulas

"Vemos niños en las plazas, vemos niños en el cine, los vemos que salen, y de igual manera este regreso a clases es necesario por la situación socioemocional (...) ante el rezago que de alguna manera se ha venido dando en la educación", justificó.

El funcionario de la SEV reconoció que no se puede obligar a los padres de familia a mandar a los niños a las aulas; no obstante, tampoco pueden obligar a los maestros a dar asesorías virtuales a quienes no acudan a los planteles.

Lo anterior, dijo, porque los propios maestros han cuestionado qué va a pasar con los niños que no acudan a la escuela, pues eso implica un doble trabajo para los ellos, "no podemos obligarlos a trabajar fuera de su horario laboral".

Es por lo que ya se están tomando acciones para garantizar que las 24 mil escuelas estén en condiciones óptimas para el regreso de maestros y alumnos a las aulas.