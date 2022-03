Ya no enviaré nueva propuesta de ultrajes: Cuitláhuac

XALAPA, VER. – Luego del llamado del presidente de la república a respetar las libertades, el gobernador Cuitláhuac García dijo que ya no enviará una nueva propuesta al congreso de Veracruz para proteger a policías, después de que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) declaró institucional el delito de ultrajes a la autoridad.

El pasado 28 de febrero, el mandatario morenista dijo que enviaría una nueva iniciativa de reforma al código penal con una mejor redacción. Y subrayó que atenderían las observaciones en términos de lo que emitió la Corte, pero que establecerían una figura legal que contemplara castigar las agresiones a los policías.

"Cuidando los tiempos y las formas se enviará la propuesta esta misma semana. Es importante que sea esta misma semana. Ya tomamos nota de qué palabras no se pueden usar, qué términos no se pueden hacer y qué tipos penales deben usarse, incluso, si caben en otra materia", dijo en rueda de prensa y pidió a los diputados locales votarla a la brevedad.

Sin embargo, este miércoles reparó, señalando que ya no es necesario, debido a que, entre las determinaciones de la Corte, estuvo mantener el artículo 371, en su fracción quinquies, el cual ya contempla una sanción por estos actos.

"Ya no porque el artículo 371 queda plenamente vigente y firme con todos sus efectos jurídicos y legales. Cuando estábamos aquí ya me habían espantado un poco porque me decían ´ya se declaró inconstitucional´, y sí estaba preocupante pero no, quedaron protegidos los elementos que van tener la seguridad de seguir patrullando", dijo.

El artículo ya mencionado menciona sancionar con hasta "15 años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades de medida y actualización diarias, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte".

La decisión de ya no enviar una nueva iniciativa de reforma al código penal, García Jiménez la anunció a unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador opinara en la conferencia matutina sobre el tema de ultrajes a la autoridad en Veracruz.

"La verdad hay que poner por encima siempre las libertades y el respeto a la autoridad pues se gana. Cuando no se respeta a una autoridad, se le insulta, se cometen excesos, el que lo hace se descalifica, ya en nuestro tiempo", dijo el presidente.

am