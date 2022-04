Xalapeños sufren falta de agua por obra inconclusa de exalcalde

XALAPA, VER.- El proyecto millonario del gobierno del exalcalde Hipólito Rodríguez Herrero para que no faltara agua a colonias de Xalapa, quedó inconcluso. Algunos de los 5 tanques que construyó ni siquiera están operando.

Con una inversión superior a los 40 millones de pesos, la idea era almacenar agua potable en nuevas cisternas para después surtir en la temporada de estiaje a los ciudadanos en decenas de colonias que tenían que recurrir a tandeos.

Sin embargo, este mes de abril la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) confirmó y aplicó las restricciones de suministro, incluyendo las zonas donde se cimentaron dichos contenedores.

En el Parque Natura está el tanque con los mayores atrasos. Aunque el exalcalde morenista prometió concluirlo antes de dejar el cargo a finales de 2021, la obra no está operando y ni siquiera cuenta con conexiones a la red de agua.

En el lugar todavía hay tuberías expuestas y no hay un plazo para que la cisterna sea concluida, según reconoció el actual ayuntamiento, presidido por el morenista Ricardo Ahued Bardahuil.

Incluso el reservorio de agua que Rodríguez Herrero inauguró en julio de 2021, en la colonia José Vasconcelos, tiene problemas operativos graves.

De acuerdo con los propios habitantes del sector, el contenedor ubicado en la calle Liquidámbar tiene fugas que los trabajadores de CMAS deben atender de emergencia ante el desperdicio de miles de litros de agua.

Flora Tapia Hernández, residente de la colonia Vasconcelos, expone que ella y su familia, conformada por otros cuatro integrantes, se quedan sin agua por días. Por eso deben administrarla cuidadosamente.

"No se usa ni la palanca del baño, echamos el agua con cubetas. Pero no sólo somos nosotros; todos los vecinos tenemos que ahorrar porque nadie tiene suficiente y a veces no se sabe cuándo volverá", explica la mujer, mientras observa el tanque que no les ha significado ninguna mejora en su día a día.

PROYECTO FALLIDO

La intención de cimentar los tanques de agua surgió en 2020, cuando el entonces alcalde xalapeño informaba que pretendía construir cuatro estructuras con una inversión aproximada de 40 millones de pesos.

Su idea entonces era aprovechar "tanta agua que cae del cielo" para almacenarla y posteriormente, en épocas de estiaje, distribuirlas a la población.

La idea principal era que el Banco Nacional de Obras (BANOBRAS) adelantara participaciones del 2021 para así dar inicio con el proyecto, aunque luego la misma institución negó esta posibilidad al ayuntamiento.

Según Hipólito Rodríguez Herrero, se buscaría realizar los reservorios con los recursos propios y que la iniciativa privada construyera cuatro tanques más en los fraccionamientos de nueva creación.

Pero el proyecto desde el principio empezó a dar tumbos y a la fecha hay alrededor de 16 mil personas que aún no ven los beneficios de tener una de estas obras cerca.

El primero de los tanques, inaugurado en la colonia Vasconcelos y al que se le puso el mismo nombre, tardó ocho meses en llegar y ni siquiera con recursos del ayuntamiento.

Esa obra, presumida por el exalcalde como un primer paso para dotar de agua a la ciudad, fue en realidad realizada por la Desarrolladora Carpín, que puso el recurso.

En total se destinaron 11 millones 690 mil 213.32 pesos en el tanque de almacenamiento Vasconcelos que fue edificado en las calles Ricardo Flores Magón y Liquidámbar.

Se anunció entonces que tiene una capacidad de mil 500 metros cúbicos, lo que se traduce en un millón 500 mil litros de agua reservada para 12 mil personas.

La realidad es que el tanque presenta fugas y ni siquiera es beneficioso para la población de la colonia donde está asentado.

El testimonio de Flora Tapia Hernández lo confirma. Ella indica en entrevista que ni siquiera hay agua en la zona. "Tres días no tenemos y tres días sí; dos días no tenemos y dos sí", lamenta

La mujer critica que el recibo de agua llega con los mismos cobros. Es decir, pese a que no hay servicio, no ve reflejada esta falta en su recibo.

Indicó que ella ha notado la falta del servicio pues a diferencia de la mayoría de sus vecinos, no tiene tinacos para almacenar el agua y se abastece directamente de la llave.

Critica además que las fugas en el tanque son constantes: "estaba saliéndose el agua y pues la vecina me dijo que si podíamos hablar a un número porque se estaba saliendo".

INVERSIÓN PROPIA

Hipólito Rodríguez también realizó la entrega de un tanque en la colonia Infonavit Pomona, donde su gobierno apenas desembolsó 4.5 millones de pesos para su construcción, recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Igualmente, entregó uno más en el fraccionamiento Loma Alta, propiamente en la calle Ravel; el tanque conocido como "Beethoven" que es de los pocos que funciona, pues se escucha como corre el agua y las bombas trabajando.

Dos semanas antes de terminar su administración, Rodríguez entregó el tanque de agua del Infonavit Sumidero, cuya inversión fue de 12 millones de pesos. El único que construyó con recursos propios.

De hecho, el propio exalcalde reconoció que su obra emblemática sería un tanque de agua con esa inversión millonaria, pero matizó que más allá del dinero invertido -que nada tenía que ver con su promesa inicial de inversión de 40 millones de pesos-, se trataba del beneficio al número de pobladores de la zona.

Rodríguez presumió la construcción de lo que sería el quinto tanque de agua, ubicado en el parque Natura, también con una capacidad de mil 500 metros cúbicos, y aunque prometió que antes de que concluyera su administración esta obra estaría lista y funcionando, lo cierto es que a la fecha esto no ha ocurrido.

Un recorrido realizado por este medio de comunicación comprobó que la obra fue abandonada y sigue inconclusa.

A simple vista, hay espacios que deberían estar protegidos por compuertas y estas ni siquiera tienen tornillos.

Lo más grave es que de toda la tubería dispuesta para la obra, ninguna cuenta con conexiones, es decir, no llevan a ningún lado y solo está dispersa a lo largo de la obra.

Tampoco lo que sería la conexión al drenaje quedó terminada y en la obra ya no se observa a trabajador alguno.

Sobre este tanque en concreto, el alcalde Ricardo Ahued reconoció en entrevista reciente que está inoperante precisamente por la situación de las tuberías y la red a la que sería conectado, aunque en apariencia se trabaja en ello.

Además, confirmó que hay dos más que están inactivos por faltar redes de tuberías que se deben completar, aunque no sabe el costo que esto traerá a su gobierno.

"Estamos en proceso de terminar el proyecto en CMAS para que se haga la obra y se va a hacer", prometió el munícipe.

mb