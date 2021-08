"Xalapa está libre de cárteles", Cisneros contradice a SSP

Xalapa, Ver.- El secretario de Gobernación, Eric Cisneros Burgos, negó en entrevista que en Xalapa haya cárteles que se disputen “la plaza”, argumentó que solo se trata de bandas delincuenciales locales que “se dedican a una cosa o la otra”.

Con esta declaración, contradijo al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, quién el pasado jueves aseveró que en la capital del estado operaba el grupo delictivo de Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo anterior fue mencionado también por Hipólito Rodríguez Herrero, alcalde de Xalapa, sin embargo, Cisneros Burgos dijo que esa información es totalmente falsa.

“Lamento mucho las declaraciones que dio el alcalde de Xalapa, no sé qué datos tenga él que nosotros no tenemos. No es asi, no son grupos delincuenciales son bandas de personas que se han dedicado a una cosa u otra” dijo el funcionario.