Xalapa en primeros lugares estatales por feminicidio

Con once feminicidios, registrados de enero a agosto, el municipio de Xalapa se ubica entre los primeros a nivel estatal en incidencia de dicho delito, admitió la Directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMMX), Yadira Hidalgo González.

“A nivel estatal estamos dentro de los primeros lugares, por cantidad, pero hay que tomar en cuenta la tasa y en la tasa estamos en los municipios con mayor prevalencia, a mí me preocupa que sean once casos, así sea uno solo, no debería existir algo como eso, sean once, siete o uno hay que atenderlos” subrayó.

Sustentó tales datos con el cruce de información aportada por el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por lo anterior, abundó que este tema exige que cada quien realice la “parte que le corresponde” en la sociedad, en la autoridad y sobre todo, “que se le crea a las mujeres” afirmó.

Cabe destacar que el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) sitúa a Xalapa en el primer lugar estatal de feminicidios, por arriba de Tihuatlán, Coatzacoalcos, Veracruz, Martínez de la Torre, Huatusco, Río Blanco, Minatitlán, Ixhuatlán del Café y San Andrés Tuxtla.

Por otra parte, la defensora planteó que en lugar de crear nuevas fiscalías "especializadas" en feminicidio, la Fiscalía General del Estado (FGE) antes debe reforzar las actuales fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres y las niñas, niños, adolescentes y trata de personas.

“Dentro del plan de trabajo de la alerta de Violencia de Género se contempla una unidad de contexto para analizar las cuestiones relacionadas con el delito de feminicidio y estaríamos de acuerdo en reforzar lo ya existente” apuntó.

Esto implicaría no solo una inversión económica y un refuerzo con recursos humanos, a la vez de una revisión de las fiscalías especializadas y regionales.

