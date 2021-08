Vuelve Duarte a Twitter; se deslinda de bienes en EU

Veracruz, Ver.- El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se deslindó de las propiedades cuya propiedad se le atribuyen y que estarían ubicadas en Estados Unidos.

Al reactivar su cuenta de Twitter a través de terceros con quienes mantiene comunicación, el ex mandatario aseguró que sus “enemigos políticos” lo han señalado de que las propiedades fueron adquiridas con erario de Veracruz, pero que “jamás ha estado presente en ellas”.

“No conozco ni a las personas que se mencionan, nunca he tenido ningún tipo de relación con estas personas y mucho menos tengo conocimiento de estas propiedades inmobiliarias, jamás estado presente en ellas por lo tanto es absolutamente falso el vínculo por el cual se pretende hacer creer a la sociedad de mi relación con estas propiedades”.

Ante la imposibilidad de defenderse personalmente de señalamientos absurdos al no tener acceso a herramientas de comunicación electrónicas, @Javier_Duarte por medio de terceros con los que mantiene contacto vía telefónica enviará información vía su cuenta de Twitter #JavierDuarte — Javier Duarte (@Javier_Duarte) August 4, 2019

Acusó que, sobre los litigios de un despacho de abogados contratado por Miguel Ángel Yunes Linares en los Estados Unidos de América tendientes a la recuperación de supuestas propiedades inmobiliarias en aquel país, ya existen resoluciones judiciales por parte de las cortes de los estados de Texas y Florida, en los Estados Unidos de América, en las que se han desechado estas denuncias por considerar que no existen elementos para un juicio.

“No hay nada (anexo a la presente copia de la resolución), es claro que el objetivo de mis enemigos políticos es continuar con el escándalo y para ello pretenden engañar al actual gobernador del estado de Veracruz con el cuento de la hipotética recuperación de bienes en el extranjero en favor del Gobierno Estatal, lo cual es una falacia”

Esto pues en un tuit presenta documentación en la que se hace referencia a un documento del pasado 23 de junio de este año, en el que presuntamente el juez Frederick A. Philips del distrito judicial 061st del Condado de Harris en Texas, decretó desestimar la causa del Gobierno de Veracruz contra Javier Duarte por “falta de enjuiciamiento”.

Cabe destacar que la cuenta de Twitter @ChedrauiLeaks dio a conocer un documento en el que supuestamente el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez daría continuidad a la demanda que se interpuso en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares en contra de Javier Duarte.

En el documento, fechado el 25 de julio de 2019, se informa al juez la intención del mandatario de continuar con la investigación “con respecto a todos los fondos, propiedades y activos que se pueden encontrar en los Estados Unidos o en países extranjeros, pero que fueron retirados ilegalmente del Estado de Veracruz por ex funcionarios del Gobierno”.

Además, señala que será la firma The Buzbee Law Firm of Houston, Texas la encargada representar al estado de Veracruz en la denuncia en la que se investiga a un presunto prestanombres identificado como Julio Antimo, que habría participado en la adquisición de 79 bienes en Texas y Florida con recursos públicos.

La carta del mandatario fue como respuesta a la intención de los demandas que se inconformaron contra la firma al señalar que ya no representaba los intereses del estado, esto de acuerdo a la causa número 201806480.

En el caso de la demanda por los bienes presuntamente adquiridos en Florida, el ex gobernador Javier Duarte mostró un documento en su cuenta de Twitter en el que señala que el juez de circuito David C Miller permitió a Duarte de Ochoa inconformarse por los plazos otorgados para la contestación de la demanda.

En el oficio con feca de 1 de junio de 2019, se lee que Javier Duarte puede presentar un desafío relacionado con la suficiencia, la puntualidad u otro defecto relacionado con cualquier intento, o falta de este, por parte del demandante (o sea el Gobierno de Veracruz al presentar cualquier queja enmendada), a quien se le otorgó un plazo de 30 días para presentar una queja enmendada.

Sobre esto, Duarte de Ochoa culpó nuevamente a sus “enemigos políticos”, que “sabedores de mi precaria situación económica saben que me es casi imposible mantener una defensa en las cortes de los Estados Unidos de América, ya que eso significaría el pago de honorarios de abogados en aquel país y al no tener los recursos suficientes para tener quien me represente el caso podría continuar sin defensa por parte mía”.

Y agrega que el despacho dedicado a llevar los litigios en los Estados Unidos de América fue contratado por Miguel Ángel Yunes Linares, quien acusa de pagar cuantiosas sumas de dinero provenientes del erario del Gobierno de Veracruz, “para generar escándalo mediático en contra mía con el propósito de beneficiar la campaña política de su hijo en busca de la gubernatura del estado, sin que haya obtenido ningún resultado judicial a favor del Estado de Veracruz”.

Duarte de Ochoa insiste en que no existen fundamentos para lograr su propósito porque sus demandas están basadas en “puras mentiras” y que los documentos presentados se tratan de “datos duros e incontrovertibles y no en chismes como ha sido la constante de los ataques mediáticos en mi contra”.

Pidió a los medios de comunicación informar sobre esto, ya que dijo hay quienes “se dedican hacer realmente periodismo y no a linchamientos y publicar falsedades y mentiras que tienen como finalidad acrecentar una campaña de linchamiento y escándalo en mi contra en beneficio de oscuros intereses políticos”.

El ex mandatario también se refirió a los señalamientos en su contra por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, ocurrido el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México, cuando era todavía gobernador de Veracruz.

Sobre este caso, Duarte de Ochoa indicó que ha sido víctima de persecución política y extorsión, y que estos señalamientos se dan porque ha incomodado con sus declaraciones a sus enemigos.

Aseguró que se intenta lucrar con la memoria de Alejandra Negrete, Mile Virginia Martín, Nadia Vera, Yesenia Quiroz y Rubén Espinosa, torturados y asesinados en el departamento 401 del edificio 1909 de la ?calle Luz Saviñón en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

“Considero un acto ruin el que se trate de lucrar con la memoria de estas víctimas y con el dolor de sus familiares y amigos; repito no es casualidad que tras de mi aparición en los medios de comunicación curiosamente después de 4 años se pretenda nuevamente involucrarme en estos brutales hechos, sobre todo cuando existe una investigación que llevó a la condena de los responsables de estos hechos, realizada por una institución de procuración de justicia de un gobierno ajeno, hasta podría decirse que contrario, al que yo encabece integrada con datos duros como lo son”.

El ex priista aseguró que existen videos en los que se muestran a los responsables de los asesinatos, que incluso confesaron e incluso aseguró que el móvil que fue la recuperación de la droga que se encontraba en el lugar de los hechos en el momento en que sucedieron.

“Y lo más importante, la condena por parte de autoridades del Poder Judicial de la Ciudad de México de los responsables de estos hechos, los cuales se encuentran compurgando su castigo en el reclusorio preventivo varonil oriente de esta misma ciudad”.

Agregó que, en 2015, cuando aún era Gobernador “renunció al fueron constitucional” para que las autoridades de procuración de justicia de la Ciudad de México pudieran investigarlo a fondo y deslindar responsabilidades.

“Situación que ocurrió no se encontró ni el más mínimo indicio de la participación de nadie relacionado con el gobierno en estos hechos”.