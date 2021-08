"¡Volteen a vernos!", Grace cubrió de lodo Chiconquiaco, Veracruz

Para los damnificados los apoyos no llegan. (Foto: cortesía)

XALAPA, VER.- "Eran las 3 de la mañana y yo gritaba por auxilio. Y nada. Se me echaron a perder mis cosas", dice Antonia Vázquez Landa preocupada no solo por haber perdido parte de su patrimonio, sino porque con esta fecha, del censo ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la entrega de apoyos, no saben nada.

Es la comunidad de El Escalanal, en el municipio de Chiconquiaco, la más afectada por el paso del huracán Grace en la zona centro. Ahí al menos una decena de familias urgen a las autoridades que volteen a verlos.

"Nadie hasta ahorita ha venido", coinciden cuatro amas de casa que en 30 años jamás vieron la fuerza del agua como la semana pasada, que "les llovió sobre mojado" a sus familias dedicadas al campo

A las condiciones adversas propias de las afectaciones por las lluvias en las casas particulares, se suman problemas que complicarían aún más la ayuda a estos pobladores.

Maribel Vázquez Martínez explica que acceder a la comunidad es un trabajo de por sí difícil, pues los caminos, en mal estado antes de las lluvias, ahora son prácticamente intransitables.

Incluso una cuadrilla de más de cien hombres busca liberar el camino que lleva hacia Alto Lucero. La otra vía, rumbo a la cabecera municipal por la carretera Xalapa-Misantla, también está afectada y no hay transporte público a excepción de las camionetas de redilas que dan el servicio irregularmente conocidas popularmente como "las piratas".

"Las tiendas -comunitarias- se vaciaron; como somos muchos las tiendas se vaciaron y vienen de Martínez de la Torre a dejar cosas, pero los caminos están tapados, no se pueden traer cosas para acá", lamenta.

Cuestionada sobre si alguna autoridad se ha acercado a ofrecer ayuda, enfática señala que nadie se ha acercado a los afectados, que suman una decena de familias.

Con ella coincide Agripina Vázquez Landa, quien narra la cocina también se convirtió en parte del río que corrió con fuerza entre las casas a causa de las lluvias torrenciales.

"Esta es la casa de mis suegros, la mía está pegada a la de él, a él se le metió un poquito de agua, pero a mí me afectó un poco más porque mi casa es de madera.

"Se metió una parte del río, mis sillones se mojaron, mi refri se mojó y toda mi casa tiene lodo; se me mojaron mis cosas".

La mujer cuenta que la venida del río se suscitó al filo de las 4 de la mañana, en un momento donde no había energía eléctrica y tuvieron que alumbrarse con sus celulares y unas velas que tenían a la mano.

Recuerda claramente como en su cocina llegaron decenas de piedras que arrastraba consigo el agua: "no hubo heridos gracias a Dios, de vida estamos bien".

Lo que es una realidad es que la familia se dividió entre salvarse o quedarse a cuidar las cosas de la casa.

"Mi suegro está ciego desde hace tres años y lo sacaron como a las 04:30 de la mañana mi hijo y mi esposo. Luego regresaron por nosotros, con el agua dentro, pero nos quedamos aquí hasta que amaneció", recuerda.

Para salvarse, esta familia debió quitar unas maderas de su casa, de manera que pudieran darle salida al agua "porque si no sí nos inundábamos".

"Diosito nos ayudó y ellos -sus hijos y esposo- despegaron las tablas sino sí se nos hubieran echado a perder más cosas.

A mi mamá se le perdió ropa y papeles; gracias a Dios un vecino pudo rescatar la mochila de mi papá con sus papeles, pero otros documentos ya no.

"Los de esta calle somos los más afectados somos como seis familias", dice.

Agripina señala que hasta este jueves una persona de la comunidad los mandó llamar para ver si se les podía apoyar con una despensa o ropa "pero las autoridades no han venido".

"Queremos que nos ayuden a limpiar aquí, a ver si nos prestan una máquina, pero nos da miedo porque si vuelve a llover nos va a volver a entrar el agua, queremos que nos ayuden", clama.

En la comunidad también vive Gabina Portilla Hernández quien gritaba por ayuda a las 3 de la mañana mientras veía que se inundaba su casa.

"Se salió un río de allá arriba, como no tiene salida jaló para acá; no pudo salir para el otro lado y rompió para acá. Se metió el agua llegó con piedras y lodo.

"Yo gritaba, ahí en la cocina llegó una palizada había hasta monte, cachos de tierra, se me desbarató mi refri".

Gabina también señala que ninguna autoridad en ningún nivel se ha acercado con ayuda.

"Vinieron del municipio, pero no han traído nada, mis vecinos sacaron foto y las mandaron al presidente municipal, pero hasta ahorita nada, sólo nos dijeron que querían una lista de lo que perdimos y eso".

Además de haber perdido muchos bienes, la mujer recuerda la impresión de haber visto la fuerza de la naturaleza.

"Nunca en 30 años que tengo aquí, nunca había pasado; yo andaba a gritos, había hasta gusanos y sapos aquí adentró, gritábamos auxilio y nada", cuenta.

AYUDA NO LLEGA

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que tras su visita a Veracruz ordenó un censo para todas las familias afectadas por el meteoro Grace.

Este martes 2 de septiembre, el mandatario sostendrá una reunión con el gobernador Cuitláhuac García donde ha señalado que espera que ya se tenga el censo de las personas que resultaron afectadas en sus bienes, enfatizando que la ayuda de su administración será para todos los damnificados "sin intermediarios", de ahí que el censo se haga casa por casa.

Asimismo, destacó que los apoyos se entregarán por parte de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional "para quien lo necesita y no haya desvíos de recursos".

De acuerdo con el gobierno estatal, 62 municipios resultaron con inundaciones, deslaves, caída de estructuras, pérdida de objetos materiales, afectaciones a los servicios de energía, entre otros daños.

Las afectaciones tuvieron lugar en las demarcaciones de Los reyes, Magdalena, Naolinco, Texcatepec, Texhuacan, Tlachichilco, Tlalilpan, Tlilapan, Zacualpan, Zongolica, Zontecomatlán, Banderilla, Huayacocotla, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Tonayán, Miahuatlán.

Además, también resultaron afectados Xalapa, Jilotepec, Actopan, Álamo, Chalma, Chicontepec, Coatepec, Ilamatlán, Platón Sánchez, Tempoal, Tantoyuca, Poza Rica, Rafael Lucio, Altotonga, Alto Lucero, Astacinga, Atzalan, Castillo de Teayo, Cazones, Cerro Azul, Chumatlán, Coatzintla, Coxquihui, Espinal, Coyutla, Filomeno Mata y Gutiérrez Zamora.

Así como Ixhuatlán de Madero, Jalacingo, Las Vigas, Martínez de la Torre, Mecatlán, Misantla, Nautla, Papantla, Perote, San Rafael, Tecolutla, Tenochtitlan, Tihuatlán, Tlapacoyan, Tuxpan, Vega de Alatorre y Zozocolco.

Los hombres de El Escalanar que trabajan en la faena para liberar el camino hacia Alto Lucero también piden ayuda al Gobierno, afirmando que despejar el camino de las piedras y el lodo de la sierra las llevará un mes sin el apoyo de maquinaria pesada, ante el derrumbe que se registró en esa vía.













