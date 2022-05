Viridiana vendía hielitos y buscaba trabajo antes de desaparecer

XALAPA, VER.- Hielitos gourmet "More" es el negocio con el que Viridiana Moreno Vásquez ganaba "unos pesos" antes de su desaparición el pasado 18 de mayo. Ella también buscaba empleo y, según le contó a su mamá, ese día iría al hotel Bienvenidos para una entrevista laboral.

Afuera de su hogar en Cardel, La Antigua, se encuentra el letrero del emprendimiento y los distintos sabores que la mujer de 31 años preparó, incluyendo diferentes marcas de chocolate, vainilla, mazapán y mango con chamoy.

Recientemente Viridiana había trabajado como becaria y como maestra de natación en una alberca particular. Ella estudió la licenciatura de Educación Física, pero a partir de la pandemia buscó otras formas de generar ingresos.

"Mi hija para ganarse un peso (...), hace hielitos para vender", dice Enrique Moreno Marini, papá de Viridiana.

Aurora Vásquez Rosales agrega que su hija también vende "bolis" a los niños que acuden a entrenar con Javier Rodríguez Ojeda, su yerno.

"Su negocio actualmente ella hacía sus ´bolis´ porque su marido se dedica a entrenar niños en el campo; todas las tardes que iban a entrenar con los ´chamacos´ ella se llevaba su hielera de los hielitos y ahí.

"Lo que pasó fue esta posibilidad del trabajo y asistió ahí (al hotel Bienvenidos), para poder ayudar más a la casa".

La madre de Viri la describe como una mujer "amigable con todo mundo" y una buena hija.

"De hecho, a eso iba, a pedir (trabajo), porque tenía la cita en el hotel Bienvenidos de que la solicitaron del empleo de recepcionista.

"El día ese hicimos una videollamada y dice, ´mami voy a ir a una entrevista´; le digo pues ten cuidado hija, ´sí mami, es ahí en el Centro, a las 5 (de la tarde)´ y todo´", recuerda.

POR QUÉ NO CATEAN HOTEL

Tanto Aurora como Enrique cuestionan por qué la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha cateado el hotel.

Apenas el miércoles, en una protesta por el caso de Viridiana, manifestantes hicieron pintas en el Palacio Municipal y en dicho establecimiento. Aún se desconoce si ella realmente acudió a la supuesta entrevista laboral que le ofreció el usuario de Facebook "Mary Madison".

De acuerdo con Néstor, un primo de Viridiana, varias mujeres fueron citadas al restaurante del hotel para ofrecer una supuesta vacante.

Al enterarse de la desaparición algunas aportaron a la familia capturas de pantalla con los números del reclutador. Añadieron que la cuenta ya fue dada de baja.

La familia demanda que las autoridades también indaguen el hotel, ubicado en la avenida principal de la localidad de Cardel.

"Ahora, ¿por qué no catean el hotel? Eso es lo que nosotros les pedimos, metanse al hotel, es lo que quiero yo, si mi hija fue a entrevista a ese lugar pues también el hotel, ¿por qué nada más la casa de ella? ¿o qué cosa buscan ahí´", cuestiona la madre.

Respecto a si saben sobre otras situaciones similares sobre citas en ese hotel por supuestos empleos, los padres de Viridiana dijeron desconocer si ello ocurría y apuntaron que no saben a quién pertenece el establecimiento.

4 CATEOS A SU HOGAR

Aurora y Enrique, quienes radican en Tlaltetela, refieren que los elementos de la Fiscalía General han centrado sus investigaciones en el hogar de Viridiana y Javier, en donde han realizado al menos 4 cateos.

Ambos sostienen que ella no había externado información sobre una amenaza previa a su desaparición, ni les había notificado si había padecido alguna situación de violencia.

"Lo que vemos anormal es que la Fiscalía de Cardel catea la casa 4 veces; no nada más de ir y nos vamos a llevar esta prenda de su hija. Hacían un revoltijo que vaya; en la casa de mi hija, a mí me tocó, porque yo me avisaron (de la desaparición) yo me fui para allá.

"Pero iban como dueños y ´con permiso´ para arriba; ni una orden ni nada, a cada rato iban a hacer la búsqueda y volvían a regresar a la casa, o sea a buscar más, no sé, algo muy raro. Ahora, por qué no catean el hotel", cuestiona Aurora Vásquez.

Reconoció que, desde que se presentó la denuncia, pelearon con la Fiscalía de Cardel cuándo pedirían los videos a los propietarios del hotel Bienvenidos.

"Cuando eso pasó mi yerno por primera vez él fue solo, de sus pistolas dijera él y acudir primero ahí más que nada; pues le negaron: que el disco duro no servía y que no había videos ni nada y que no había ni de que solicitaban empleada ahí".

BÚSQUEDAS MULTITUDINARIAS

Desde la semana pasada decenas de personas se han sumado a la búsqueda de Viridiana y las autoridades han dirigido estas jornadas, según explica Enrique Moreno.

"La autoridad prácticamente siempre estuvo enfrente, dirigiendo y diciendo dónde nos íbamos a meter; ellos, yo se los plantee porque nos tenían mucho tiempo parados y en el calor.

"Yo eso se lo dije a la licenciada; yo quiero buscar a mi hija sobre la tierra, por qué andamos buscándola en montes. Yo lo que le propongo, la ando buscando sobre tierra, nos tenemos que meter aquí, bueno pues nos metemos (...); soy de campo y sé cuándo una tierra está removida y cuando tiene semanas de estar sembrada ahí", menciona.

El 21 de marzo, en Chachalacas, Úrsulo Galván, municipio vecino a La Antigua, las pesquisas de los voluntarios de Cardel y Tlaltetela dieron resultados con los hallazgos de un cuerpo desmembrado en la última zona urbana antes de la zona de playas.

También se encontró la credencial de elector de Viridiana en la zona y distintas tarjetas que podrían ser de su propiedad.

El martes 24 de mayo la Dirección General de los Servicios Periciales citó a los padres en Xalapa, en donde les informaron que las pruebas de ADN arrojaron que serían los restos de Viridiana.

Sin embargo, Enrique recuerda que inicialmente les explicaron que los resultados tardarían entre 9 y 15 días. Por ello, ante la inmediatez, dudan que sean certeros.

Debido a que el cuerpo hallado estaba desmembrado, una práctica común de la delincuencia organizada, el padre considera que es necesaria la intervención de la Fiscalía General de La República (FGR) para que atraiga el caso.

Néstor, primo de Viridiana, criticó que fueran los mismos pobladores y la familia quienes llegaran al sitio de Chachalacas, puesto la Fiscalía únicamente los estaba apoyando con "dos perros y dos patrullas".

El familiar de Viridiana reiteró que fue sospechosa la manera en que hallaron los restos que, según autoridades, pertenecen a la joven, y sostuvo que por ahora no pueden identificar lo encontrado.

"Al pueblo entero que fue a buscar, nos pareció muy raro... encontramos primero el torso, sin brazos, hasta la rodilla en una bolsa. A cuatro cuadras encontramos las dos piernas en otra bolsa, al día siguiente encontramos primero el antebrazo, (...) pero no tenía el tatuaje que yo le dije a mi tía: tía, encontramos el brazo, yo lo vi, y no tenía la parte del tatuaje, no lo tenía, no lo puedo reconocer, no le puedo decir si es o no".

Detalló que posteriormente encontraron pertenencias de Viridiana, pero también de forma sospechosa.

"El segundo día todas las cosas que encontramos ya estaban sin bolsa, las encontramos visibles, además de encontrar su credencial de elector, encontramos unas tarjetas, a simple vista, nos parecía muy extraño, ¿por qué unas cosas en bolsa y otras cosas sin bolsa? Lastimosamente encontramos la cabeza también, encontramos 6 dedos cortados cercenados de una manera muy sanguinaria", dijo.

Agregó que el área de los hallazgos se localiza apenas a 50 metros de distancia de instalaciones de la Fuerza Civil en este sitio.

Enrique Moreno demanda que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez les dé una audiencia y les explique porqué días antes del hallazgo de los restos que se afirman son de su hija, él declaró ante medios de comunicación que la joven estaba en resguardo.

"Hasta ahorita esa es la petición que le hago al Gobernador, que me dé la cara y me diga frente a frente ´yo lo dije, lo sostengo o lo siento´, pero retractarse en un comunicado, no está hablando de algo sencillo, es la vida de un ser humano, ¿qué no tenemos protección de derechos humanos? Para que nos traten así. Que me agende una cita el día y la hora que quiera para que me diga exactamente la verdad".

Igualmente advierte que no dejará de insistir hasta que no entreguen resultados de los exámenes de ADN que contengan una compatibilidad superior al 98 por ciento entre su hija y los restos hallados en Chachalacas, exigiendo que no haya chivos expiatorios en el caso.

"Que se esclarezca esto, que caiga el verdadero culpable, que no le siembren a mi hija a una persona que no tiene nada que ver, quiero al responsable (...) Nuevamente le dijo al Gobernador que lo hago responsable de lo que nos pase a nosotros, al pueblo de Tlatetela, Cardel, Totutla, que esté consciente y nos dé protección".