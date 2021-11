Viral: fans de BTS felicitan a Jin por su cumpleaños en autobús

Con fotos de Seokjin y un "Happy Birthday" en letras amarillas, las Armys veracruzanas felicitaron al integrante del grupo de BTS por su cumpleaños pagando publicidad en un autobús de Xalapa.

Asegurando es el comienzo de "sus proyectos de cumpleaños para Jin en México", las y los fans de la popular banda de K-pop de origen coreana contrataron por un mes completo un cartel de felicitaciones para el integrante de la banda.

Se trata de un camión de publicidad que, según la "Fanbase dedicada a KIM SEOKJIN" en Twitter, se desplazará alrededor de todo el centro de la ciudad de Xalapa, por la 20 de noviembre, central de abastos y Ruiz Cortínez.

?? HAPPY BIRTHDAY SEOKJIN ????



Les presentamos nuestro camioncito cumpleañero en honor a Seokjin ??, ya anda dando vueltas en la zona centro de la Ciudad de ?? Xalapa, Ver. Si lo ven ?? no olviden tomarle foto y etiquetarnos



HBD SEOKJINNIE ???????????#JIN #BTSJIN #?????? pic.twitter.com/kJbrNy6QE6 — Seokjin Oficial ???? YOURS BY JIN (@SeokjinOficial) November 25, 2021

Luego de la noticia, los comentarios de las múltiples fans de la banda de K-pop surcoreana no se hicieron esperar, pues aseguraron se trata de una experiencia que quieren vivir, por lo que aseguraron visitarán la ciudad.

Algo parecido se presentó cuando las BTS Meal, de MacDonald´s, llegaron a Coatzacoalcos, ya que cientos de fans abarataran la entrada y alrededores de la sucursal al sur de Veracruz.

En esta ocasión, las Armys felicitan a Kim Seokjin, mejor conocido como Seokjin o Jin, uno de los miembros de BTS, conocido por ser el sub-vocalista, además, de participar como actor en algunas producciones audiovisuales.

Antes de unirse a Bts, Seokjin se encontró con un agente de Sm Entertaiment que le ofreció presentarse a audicionar para la banda, sin embargo, contó que pensó que lo trataban de estafar.

El también actor participó en producciones como: Hello Conselor, Top 3 Chef King, Law of the jungle y Idol Chef King.

Jin forma parte de la banda, desde el 2010 junto a Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes coescriben y coproducen la mayor parte de su material discográfico lo que les ha válido tener un gran número de seguidores en varios países.