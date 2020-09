Violencia por el poder en Coetzala, tras muerte de alcalde por covid

Coetzala, Ver.- Una unidad propiedad del ayuntamiento de Coetzala fue incendiada la madrugada de este 16 de septiembre. Pobladores culparon a gente identificada con el alcalde Joaquín Fortino Cocotle Damián, con lo que los problemas desatados a raíz de la llegada de ese edil continúan en lo que parece ser una disputa violenta por el poder en este municipio.



Los conflictos en este municipio iniciaron el pasado 29 de junio, tras la muerte del presidente municipal, Gerardo Tirso Acahua Apale, por complicaciones causadas por presunto COVID-19.

El 14 de julio, su suplente rindió protesta en el cargo, pero al realizar la primera sesión de Cabildo tuvo discrepancias con la síndica María Josefina Gallardo Hernández y la regidora Brenda Flores, al traer nuevo personal para las áreas de tesorería, contraloría, Obras Públicas y secretaría del ayuntamiento.

Entre ambas partes se dio una serie de dimes y diretes, pues mientras el nuevo alcalde alegaba que hay presuntos malos manejos de recursos, las ediles señalaban que la gente que él llevó no cumple con los perfiles idóneos para esos puestos.

A pesar de la oposición de la síndica y regidora, el nuevo personal tomó protesta de su cargo y a ese movimiento siguieron otros despidos entre el personal, como el del primer comandante de la policía y el bajar de grado al segundo, aunque al día siguiente se le restituyó pues no se había cumplido con el aviso en tiempo como marca la ley.

El palacio fue tomado por el personal del ayuntamiento, pero días después fue desalojado por pobladores del municipio.

Acusando violencia de género y otras irregularidades, ya que no volvieron a ser convocadas a sesión de Cabildo, el 7 de septiembre las ediles se instalaron en huelga de hambre frente al palacio municipal, pero por la noche se suscitaron actos violentos por parte de personas señaladas de estar ligadas con el alcalde y que vandalizaron los vehículos del ayuntamiento.

Con fotografías en mano, acusaron a Omar Juárez Tepole, José Enrique García, Jaime Arturo García Román, quien es esposo de la encargada del Registro Civil, Yaneth García Peralta y que de acuerdo con los inconformes "fue el que encabezó los desmanes y el vandalismo".

El 8 de septiembre acudió a ese municipio personal de Política Regional, quien tras dialogar con las partes logró que firmaran un acuerdo, aunque el 14 de septiembre se filtró un audio en donde se escucha a la regidora Brenda Flores Apale dialogar con el alcalde para conminarlo a respetar los acuerdos, a lo cual este les responde que no lo hará porque firmó el documento bajo presión.

- Usted no está cumpliendo. Usted nos está volviendo a presionar a través de la gente. Ya hay un acuerdo y ese acuerdo se tiene que cumplir, pero usted no pudo calmar a esa gente, nosotros no nos vamos a arriesgar a que nos maten ahí, además es la misma gente que siempre nos ha estado atacando.

- Usted dónde está (pregunta Cocotle Damián)

- Nosotros estamos en la Fiscalía denunciando.

- Ah, entonces me paso a retirar... (inaudible)

-Mire, nosotros ya estamos poniendo la denuncia de todas las personas que están ahí haciendo los daños, ya van a ir a checar, van a ir a tomar evidencia, van a tomar evidencias y de ser necesario van a levantar a la gente que está ahí de revoltosa.

- Ah, ajá.

-Dígame si lo podemos esperar aquí en Córdoba, nos urge.

- No, yo me paso a retirar, ya voy a descansar, porque no podemos dar así ...manifestando la gente.

Este 16 de septiembre, se denunció en redes el presunto robo de un vehículo Aveo color azul, recién adquirido por el alcalde y que supuestamente fuera interceptado en el camino hacia la localidad de Los Ángeles, pero hasta la tarde de este día no había ninguna denuncia formal por esos hechos.

Por su parte, la contraparte acusó que las mismas personas que vandalizaron vehículos municipales la vez pasada, prendieron fuego a uno de los autos propiedad del ayuntamiento a las 3 horas de este 16 de septiembre.

ygr