Violaron la Ley al publicar comisión especial del Senado: Cuitláhuac

XALAPA, VER.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez cuestionó nuevamente la legalidad de la comisión especial que se creó en el Senado de la República para analizar si en Veracruz persiste la violación de derechos humanos a las personas que son detenidas.

En su conferencia de inicio de semana pidió al Senado de la República investigar quien permitió utilizar de forma "facciosa" la página web, al publicar la integración de la comisión especial que lo investiga, si no tiene el aval del Pleno del Senado.

Y es que al tener un sustento legal la integración de un grupo de trabajo, resulta irregular el querer revisar su actuar, "cómo se pretende juzgar a Veracruz, con una acción fuera de la ley", cuestionó.

Al hablar sobre la postura de 29 senadores que se pronunciaron en contra de la comisión que creo la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), que preside Ricardo Monreal, insistió que todo el tema es "faccioso" y "golpista".

"Es una comisión que no tiene ninguna validez, coincido con los compañeros y compañeras que es ilegal esa supuesta comisión, no pasó por el pleno y que la Junta de Coordinación Política permitió que la página oficial publicara ilegalmente, es un acto faccioso.

"Por qué permiten que en un sitio oficial aparezca un acto ilegal, alguien tiene que responder, violaron la ley (...) violaron el reglamento del senado, violaron la ley orgánica del congreso de la unión, alguien tiene que atender".

Explicó, que las comisiones especiales se crean por el pleno a propuesta de la Junta de Coordinación, pero, en ningún caso, el grupo de trabajo tiene una función dictaminara o de vinculación de alguna acción o recomendación.

Hizo un llamado a los senadores a no dejarse mover por "agendas mediáticas y hasta golpistas" y lamentó que se generen comisiones para investigar presuntos actos ilegales en el estado de Veracruz y no para Tamaulipas, donde el gobernador está desaforado y tiene una orden de aprehensión.

"En el tema político, por qué hacía Veracruz y no contra Tamaulipas, yo no tengo orden de aprehensión y el de Tamaulipas si, está desaforado. No sería mejor crear una comisión para analizar por qué se empantanó (...) o es posible el uso faccioso de un órgano oficial".