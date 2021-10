Vinculan asesinato de comerciante de Xalapa con cobro de piso

XALAPA, VER.- El asesinato de Fidel N, comerciante baleado en las inmediaciones del Puente de Xallitic, podría estar relacionado con el cobro de piso que se hace a vendedores del centro de la ciudad, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En conferencia de prensa recordó que se dio la detención del presunto responsable de los hechos ocurridos el martes 19 de octubre, cuando se agredió al comerciante al momento de subir a su vehículo.

En ese sentido, García Jiménez aseveró que se investigará los hechos en lo que se vio involucrado el comerciante de la Plaza Clavijero.

"Se detuvo al presunto responsable se va a averiguar porque pudiera tener relación con los comerciantes que se han instalado en algunos lugares, con eso queda claro que no habrá impunidad", dijo.

A la pregunta expresa si el caso pudiera estar relacionado con el posible cobro de piso, el mandatario estatal afirmó que "se averiguará si él o la persona que lo hizo (la agresión) tiene relación alguna con los comercios que se han asentado en la zona".

Por la secrecía del caso, argumentó, no podía dar mayores datos de las averiguaciones, "los detalles del proceso judicial no me los comparten porque forman parte de las averiguaciones que pueden resultar en algún acto indebido en el proceso de investigación, tenemos secrecía obligada".

El martes 19, el comerciante Fidel "N" murió en un hospital de esta capital a causa de las graves heridas que sufrió tras ser atacado a tiros en la calle Doctor Lucio, cerca del puente Xallitic y del mercado Jáuregui.

Era hijo del dirigente de ambulantes Fidel Guerra, localizado muerto en febrero de 2015 en el municipio de Chiconquiaco.

En el caso de su hermano Enrique Guerra, fue asesinado en la Plaza Clavijero en marzo de este mismo año.





