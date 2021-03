Vinculan a proceso a vigilante por asesinato de Gladys Merlín e hija

COATZACOALCOS, VER.- Después de cuatro horas de audiencia, Víctor "N" fue vinculado a proceso por su presunta participación en el asesinato de Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín, en Cosoleacaque. El hombre se desempeñaba como guardia de seguridad en la residencia de la exalcaldesa y el 15 de febrero, fecha en que se cometió el doble homicidio, estaba en turno.

El juez cuarto de primera instancia encontró las pruebas contundentes para determinar cárcel preventiva contra Víctor, de 55 años, quien fue detenido el pasado 6 de marzo.

Mediante una orden de aprehensión girada por el Juez de Control de la ciudad de Minatitlán, los detectives dieron cumplimiento al Proceso Penal 73/2021.

El imputado, que pertenece al Instituto de la Policía Auxiliar (IPAX) era el encargado de proporcionar vigilancia en la parte externa de la casa de la exalcaldesa de Cosoleacaque.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el día del atentado las mallas de seguridad de la casa fueron desactivadas, así como otros circuitos de seguridad a los que los guardias tenían acceso.

Gladys Merlín y su hija Carla fueron encontradas degolladas en una de las recámaras de la residencia 220 de la calle Correos del Barrio Segundo, en el municipio de Cosoleacaque.

Por ello, Víctor fue trasladado a bordo de la patrulla 0344 de la policía estatal al Cereso "Duport Ostión" de Coatzacoalcos, donde seguirá su proceso de investigación.

Familiares de Víctor se manifiestan durante audiencia

Durante la audiencia en contra del guardia, sus familiares y amigos se manifestaron en la entrada del Centro Integral de Justicia, donde señalaron que Víctor es inocente.

Entre los manifestantes, se encontraba su cuñada Andrea Hernández Salomé, quien señaló, "creo en la inocencia de él, es mi cuñado, cómo no voy a confiar en él, es una bella persona, por eso me duele mucho que lo lleven así, él no es un delincuente, es una persona honesta, todo el pueblo lo conoce, es lo que más me duele de mi cuñado".

Desde que se supo de la detención de Víctor, su madre y familiares directos comenzaron a recabar firmas, llevando más de mil, dijo la esposa, para solicitar a las autoridades su liberación.

Víctor "N" llevaba cerca de 14 años trabajando en el IPAX, los dos últimos en la residencia de Gladys Merlín, hasta el día del atentado.

