Vinculan a proceso a asesino serial acusado de feminicidio de Viridiana

"Mi hija tiene un tatuaje en su brazo con el nombre de su hijo y esa parte del tatuaje no está; tiene una vacuna en su brazo, es una cicatriz grande y tampoco aparece, una cesárea en su barriga y no está, esa cicatriz no está, también tiene una cicatriz en el cuello y esa parte del cuello no aparece", dijo Aurora Vásquez.