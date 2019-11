Viejas rencillas salieron a relucir en comparencia de Cisneros

Veracruz, Ver. - La edición del libro "Veracruz: un protagonista en la conformación del Estado Mexicano", valió para que el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos y la diputada local del PAN María Josefina Gamboa Torales, evidenciaran las diferencias políticas entre los partidos Morena y PAN.

Durante la primera comparecencia, como parte de la Glosa del Primer Informe de Labores de Cuitláhuac García Jiménez, los dos se confrontaron mientras se planteaban cuestionamientos sobre la impresión y distribución de dos mil ejemplares de la obra en la que es coautor Cisneros Burgos, ante el riesgo de desviar recursos del erario estatal.

La edición del libró generó un comentario sarcástico de la panista, quien cuestionó en qué momento redactó el texto que se presentó en el Senado de la República el pasado 20 de agosto, incluso, mencionó que con sus dotes de escritor Cisneros Burgos debería trabajar en TV Notas y no en la Secretaría de Gobierno.

La mofa de Gamboa Torales obtuvo respuesta, a pesar de que Cisneros Burgos intentó matizar su dicho, puso en duda la capacidad de la panista para entender que no todos los funcionarios públicos y diputados locales facturan gastos de representación.

"Quien quiera acompañarnos puede hacerlo con sus recursos, lo digo con mucho respeto y mucho cariño, a lo mejor es muy complicado que usted lo pueda entender, pero sí le puedo decir, hay personas que pagan sus propios gastos, yo no financio absolutamente a nadie", le respondió a la panista.

La Silla Rota Veracruz informó que la Asociación Civil Centro Cultural Mutualista, ligada a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, pagó un libro escrito por Eric Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno de Veracruz. El tiraje de 'Veracruz: Un protagonista en la conformación del estado mexicano", dejará ganancias por un millón de pesos.

La Asociación Civil Centro Cultural Mutualista, que es representada por el empresario de Coatzacoalcos, Arturo Quintanilla Hayek, contrató a la Editora de Gobierno, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Cisneros Burgos, para maquilar los dos mil ejemplares, con un costo de 105 mil pesos.

El pasado 20 de agosto el libro de Cisneros se presentó en el Senado de la República, en un evento al que asistió Cuitláhuac García. La misma presentación se llevó al Centro Cultural La Paz, Baja California Sur, y al parque Takilhsukut en el municipio de Papantla.

NUEVO ALTERCADO ENTRE LA PANISTA Y EL FUNCIONARIO PÚBLICO

Al cierre de la comparecencia, en la segunda ronda de preguntas y respuestas, se dio un nuevo enfrentamiento entre los dos actores políticos, luego de que la panista responsabilizó públicamente al funcionario de lo que le pueda pasar a ella o su familia.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, recordó que el año pasado la panista María Josefina Gamboa Torales, denunció una supuesta reunión entre Cisneros Burgos y el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, en el reclusorio norte, para pactar la supuesta salida del priista.

En su participación preguntó al funcionario si denunciaría a su compañera de Acción Nacional, pues no presentó las pruebas de lo que acusó en tribuna, y aunque Cisneros Burgos afirmó que había olvidado el caso, presentó notas impresas como testigo de la participación de la panista, que hizo una acusación sin pruebas.

Cisneros Burgos, aprovechó su turno para retar a la legisladora local a poner fecha para presentar una denuncia ante la Fiscalía General, "Yo sí quiero que hoy usted, lo que dijo hace un año, lo haga efectivo. Usted dijo que me había reunido con Javier Duarte, compruébelo".

La panista no aceptó el desafío, incluso, calificó como un acto de cobardía usar a una diputada de Morena en un intento de amedrentarla con una pregunta planeada, y responsabilizó al segundo abordo del gabinete de Cuitláhuac García Jiménez, de lo que le pudiera pasar.

El secretario le recomendó -irónicamente- tranquilizarse, serenarse, y no hacer declaraciones temerarias, pues eso también es una forma de generar violencia.

"El tiempo termina por poner a cada uno de nosotros en el sitio y el lugar que nos va correspondiendo, de mi parte tiene mi cariño y mi afecto", le dijo a la legisladora.

La panista respondió al reto con un nuevo desafío, convocó a Cisneros Burgos a debatir en un espacio público sin aplaudidores ni diputadas que lo defendieran, como ocurrió en la comparecencia.

LA CORTA ALTERNANCIA FUE ATROZ

Durante su presentación el Secretario de Gobierno arremetió contra el partido Acción Nacional, al momento de su mensaje, lapso en el que tenía que detallar las acciones de gobierno, hizo referencia a la familia Yunes y de su intento por perpetuarse en el poder.

Con la llegada de Morena al gobierno, explicó, se minaron los cacicazgos políticos, se acabaron las decisiones cupulares, se eliminaron la indolencia y la soberbia que había dañado a los veracruzanos.

"Hoy quienes dañaron a Veracruz, buscan victimizarse, y es muy lamentable que no logren distinguir todavía que su destino fue marcado por el deseo insano de perpetuarse en el poder, que le corresponde al pueblo, no a un grupo político, mucho menos a una familia", mencionó en referencia a los Yunes Linares.

Sin mencionar su nombre, también se refirió al trabajo del exfiscal general, Jorge Winckler Ortiz, destituido en el mes de septiembre por la diputación permanente, al señalar que, al librarse de los diques protectores de la impunidad e ineficiencia, Veracruz se dirige a un desarrollo con justicia, solidario y estable.

"Aunque algunos hayan apostado a un fracaso, estamos avanzando más y de mejor forma. Tenemos el antídoto eficaz para cualquier desmotivación, sobre todo mal intencionada, nuestro compromiso y amor por Veracruz puede con todo y contra todos".

GOBIERNO PAGÓ EN ABONOS A MUNICIPIOS

Cuando la oposición hizo mención sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), que ordenó al gobierno el pago de más de mil millones de pesos de participaciones y fondos federales que se retuvieron a los municipios en el periodo de Javier Duarte, exhibió que el PAN no tuvo la disposición de pagar al ser notificados de las sentencias.

Se limitaron a incluir en el presupuesto del 2019 la carga financiera y obligar a destinar recursos de otros rubros para cumplir con el pago a más de una centena de municipios; el gobierno de Morena se vio en la necesidad de negociar y liquidar los adeudos en "abonos", "Y de eso no he escuchado un solo cuestionamiento de por qué no pagaron otros gobiernos".

En el último año más alcaldes se han acercado y han solicitado de manera formal el pago de pasivos, sin embargo, les pidieron que no acudan ante la Suprema Corte, pues existe la disposición de liquidarles las deudas.

RESULTADOS DEL CASO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO, NO SE USAN POLÍTICAMENTE

Al hablar sobre las acciones que el gobierno ha implementado para erradicar la violencia feminicida, que ubica a Veracruz en primer lugar nacional de asesinatos por condición de género, citó como ejemplo el trabajo de la Fiscalía General, para enjuiciar a los presuntos autores intelectuales del asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, ejecutada el 25 de abril.

En esa oportunidad, reclamó a los panistas respaldar la permanencia de Jorge Winckler en la Fiscalía y frenar el juicio político en su contra.

Pero a la fecha hay dos personas detenidas, Angelica N y Ricardo N, exfuncionarios municipales, además de que se investiga el presunto suicidio de Primitivo N, policía municipal acusado de ser el autor material del homicidio de la alcaldesa, su esposo y el chofer, "Esa es la clara señal para todos los que se metan con una mujer".

El secretario le aclaró a la oposición que la mención del caso no implica un uso político del tema, es solo una muestra de las acciones que se implementarían contra todos aquellos que atenten contra la seguridad de los ciudadanos.

EN EL CASO MOLINA, SE VA A ENCONTRAR LA VERDAD

Al referirse al asesinato del diputado Juan Carlos Molina Palacios, ejecutado el pasado 9 de noviembre, se comprometió públicamente para esclarecer el asesinato, tal como ocurrió en el caso de Mixtla de Altamirano.

El gobierno federal también está apoyando en la investigación, "Estamos muy coordinados con la Fiscalía para que muy pronto tengamos resultados, no encontrar responsables por encontrar responsables, encontrar la verdad, y mandar un mensaje a todos los que quieran seguir generando esta violencia, que no habrá impunidad en Veracruz y menos contra un representante popular".

ygr