Video: Taxista le chocó y le golpeó con un bate, afectado lo "quema" en redes

Un conductor de una camioneta Mazda subió a redes sociales la agresión contra su persona, y contra su vehículo, por parte del operador del taxi 4114, de Veracruz.

"Amigos un servicio social y además un llamado a Transporte público (...); Orlando tuvo un percance donde su camioneta fue golpeada por el taxi 4114 número económico, con placas 6115 XCX" se lee en el post del agraviado.

Y es que narra que el taxista le pegó a su vehículo e intentó darse a la fuga, hecho que grabó el afectado.

"Mire esta gente cómo se pone: me acaban de pegar, y se quieren dar a la fuga y por corretearlos, mire como se pone la señora" expresa el usuario en el video.

Señaló que "el señor" del taxi le destrozó el espejo y le pegó con un bate, mientras en la escena el agraviado le cierra el paso con su vehículo para que no escape.

"Vengo yo, vengo yo idiota, ¡soy señorita!, soy su hija, quítate que voy al trabajo o te lo quito" le agrede una mujer, que en el multimedia se identificó como la hija del taxista.

"Y luego no quieren que entre Uber" ironizó Orlando durante el video.

"Ayúdenme a localizar a este perro que me pego y se me dio a la fuga lo alcancé y se bajo con un bate y me rompió el retrovisor y el cristal así como la puerta del conductor" finaliza el post.

