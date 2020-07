VIDEO: Me difaman, no me accidenté; solo ayudé a un compañero: Villa

Xalapa, Ver. - Francisco Villa Campa, director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Xalapa, negó que haya sufrido un accidente en la zona de Los Lagos, como presumieron usuarios en redes sociales la noche de este 13 de junio.

El funcionario reconoció que se registró un accidente donde un oficial identificado como Manuel M. D. sufrió lesiones menores. Dijo, que el policía derrapó de una cuatrimoto, con número económico DSCTM-038, cuando perseguía a un motociclista que no acató un alto, en la zona centro de la capital.

La Silla Rota Veracruz tuvo acceso a grabaciones de cámaras de seguridad donde se aprecia la trayectoria de Villa Campa minutos posteriores a que le fuera reportado el incidente de Manuel M.D.

A las 20 horas con 11 minutos -relata Villa Campa- se enteró del accidente en la zona de Los Lagos. A él se le ve abordar su motocicleta Suzuki V Strom con número económico DSCTM-021 y salir del palacio municipal sobre la calle Juan de la Cruz Enríquez.

"A mí me reportan el accidente de uno de mis elementos, estaba en una reunión en gobernación, y me dirigí al lugar. Yo he cargado los ataúdes de 13 de mis elementos a lo largo de mi carrera, así que ayer también acudí a ayudar", dijo en entrevista.

Minutos más tarde se le ve en la grabación conducir el mismo vehículo por la calle Los Atletas, a un costado de la Casa de Artesanías. Villa Campa rodeó el parque de Los Lagos hasta que finalmente se estacionó en el punto en el lugar del siniestro, en el Puente Xalapa, donde ingresó al paseo de Los Lagos, a la altura del Águila.

"Llego y veo a un compañero el cual era atendido por el área de primer respondiente pre hospitalario, me señalaron que estaba policontudido e instruí que fuera trasladado al hospital ya que ese es mi estilo de trabajar, estar en la línea de trabajo con mis compañeros y ser uno más"

"Ingresé a Los Lagos con dos compañeros más. Si mis elementos se desvelan y malpasan por cumplir con su labor, yo debo ser congruente con mi discurso y ayudarlos", abundó.

De acuerdo con Villa, el oficial Manuel M.D., alrededor de las 19:25 horas, persiguió a otro motociclista que ingresó al área de Los Lagos, la cual ha permanecido acordonada durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-.

"El elemento policiaco lo siguió en una cuatrimoto, y durante la persecución realizó una maniobra que provocó que el volante se atorara y la unidad se precipitó al segundo lago. El elemento logró saltar del vehículo y solicitó apoyo", informó el Ayuntamiento xalapeño.

En ese sitio, elementos de Protección Civil y Francisco Villa Campa, dirigieron las maniobras para extraer el vehículo del interior del lago. El área se acordonó y los accesos principales a Los Lagos se resguardaron, para evitar algún percance durante las maniobras.

Paramédicos auxiliaron al oficial lesionado y lo enviaron a la clínica 10 del instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Según el parte médico, el policía resultó policontudido; con contusión en el hombro izquierdo y dorilla derecha.

Villa Campa lamentó críticas y burlas sobre este accidente de usuarios en redes sociales, quienes compartieron una transmisión de Facebook que se hizo viral.

"Me difaman y tratan de difamar a la cooperación, pero nosotros seguiremos trabajando para los Xalapeños"

ygr