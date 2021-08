VIDEO: Exhiben a taxista de Xalapa masturbándose en la vía pública

XALAPA, VER. - En un grupo de Instagram denominado "Tendedero Xalapa" usuarias denunciaron al conductor del taxi XL-6474, quien fue grabado masturbándose en las inmediaciones de Los Lagos, lugar donde cientos de personas se congregan en el municipio de Xalapa.

El video se publicó las primeras horas de este lunes. De acuerdo con la publicación, los hechos ocurrieron sobre la calle El Dique, alrededor de las 10:30 horas del domingo 15 de agosto. La usuaria habría grabado al taxista desde un restaurante de la zona de Los Lagos.

"Tenía los cristales abajo, música muy alta. Mis compañeros y yo nos dimos cuenta de lo que estaba haciendo y decidimos avisarle al encargado. Nos dijo que le hablaría a la policía y mientras él fue a gritarle a la persona para que se fuera", se lee en la historia de Instagram.

El taxi, expuso la denunciante, tiene las placas A519xdr y es conducido por un hombre robusto, moreno que usaba un pantalón azul y playera gris. Por lo anterior, el grupo Tendedero Xalapa recomendó tener cuidado a sus seguidoras.

#VIDEO | Exhiben a taxista masturbándose en parque de los Lagos en Xalapa; en redes sociales alertan a mujeres y piden que autoridades refuercen vigilancia. #vt https://t.co/4DunYpZq34 pic.twitter.com/2ytUSAUQcn — La Silla Rota Veracruz (@LSRVeracruz) August 17, 2021

El video provocó una segunda denuncia contra el mismo conductor. Una mujer expuso mediante una captura de pantalla, tomada el 30 de julio pasado, que tomó el taxi 6474 para dirigirse a su trabajo y que el mismo taxista le resultó sospechoso debido a que comenzó a enviar audios en claves seguido de la palabra "jarioso".

Lo anterior causó que la usuaria enviara su ubicación en tiempo real a dos compañeros de trabajo. "Después de notar que me venía viendo por el retrovisor (parecía drogado) decidí marcarle a mi amigo y bajarme a la altura del X24 de La Corona. El taxista no quería e insistía en esperarme. No sé si tuve suerte, pero no pasó a mayores, solo el susto", expuso.

El grupo Tendedero Xalapa se denomina un espacio seguro, anónimo y libre para realizar denuncias. "Entre todas nos cuidamos", es su lema.













