VIDEO: Da a luz afuera del hospital; le negaron atención médica en Poza Rica

Una joven de 19 años tuvo a su bebé en las afueras del Hospital Regional de Poza Rica, luego de que personal le negara atención médica cuando se encontraba en labor de parto.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas, según el relato de la madre de la joven, quien la acompañó al hospital para solicitar atención médica desde el mediodía de este lunes.

De acuerdo con el testimonio, la mujer presentaba fuertes dolores cuando ingresó al área de urgencias, en donde permaneció por espacio de tres horas bajo observación antes de ser regresada a su casa.

"Llegamos a la 1 de la tarde y nos recibieron, de ahí no tuve noticias de ella hasta las 5:30 diciéndole que se fuera a su casa o al albergue, diciéndole que no tenía la dilatación, yo me la estaba llevando y me la regrese al medio camino porque se sentía muy mal", declaró la madre de la joven.

A pesar de que se solicitó la intervención del área de Servicio Social, se mantuvo la negativa del personal médico para que ingresara a la sala de partos.

"A mi regreso pasé donde estaba la trabajadora social y me dijo que mi hija no tenía dilatación, le dijeron a ella que era normal, que no se preocupara, que no llorara, que le ayudará al bebé pero no la atendieron, no pasó más de 30 o 40 minutos y parió mi hija aquí afuera", declaró.

Luego de lo ocurrido un representante del área administrativa del Hospital Regional pidió disculpas a los familiares, mientras que la joven fue ingresada para brindar atención médica a ella y su bebé.

"Nos dijo que estaba muy lo que había sucedido, me dijo que el director a lo mejor mañana hablaba con nosotros para ofrecernos una disculpa por lo que había pasado aquí"

ygr