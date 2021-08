VIDEO: Así fue como exdiputado secuestró a ingenieros

Xalapa, Ver.- “Te voy a partir tu madre. Sé dónde vive tu puta familia y te la voy a matar”, amenazó Édgar Spinoso Carrera, excolaborador de Javier Duarte, a un empleado de la empresa Mota Engil México. Horas más tarde el también exdiputado encabezó el secuestro de dos ingenieros de la misma industria. Y todo sería grabado por cámaras de seguridad.

LA SILLA ROTA VERACRUZ obtuvo una copia de esta grabación -con duración de 18 minutos- a través de un trabajador de Mota Engil México. El pasado 30 de mayo dos víctimas de identidades resguardadas 34/2019/FD y 35/2019/FD fueron privadas de su libertad. Por este agravio fueron detenidos Cesar S. y Rodrigo S., hermano y sobrino de Édgar Spinoso; este último con una orden de aprehensión encima y prófugo de la justicia.

En la grabación se aprecia el momento en que Spinoso Carrera y otras tres personas -dos de ellos familiares suyos- arriban hasta la oficina de Mota Engil México SAPI S.A. de C.V, ubicada en el municipio de Vega de Alatorre, abordo de una camioneta Suburban color blanca. Todos con armas de fuego tipo escuadra.

Spinoso Carrera y su hermano Cesar, son vistos mientras amagan a las víctimas 34/2019/FD y 35/2019/FD y posteriormente los ingresan contra su voluntad a la Suburban blanca, donde presuntamente los llevaron hasta un predio ubicado a 30 minutos de Vega de Alatorre para torturarlos y amenazarlos de muerte.

El 10 de junio de 2019, César S. y Rodrigo S. fueron detenidos en Xalapa, acusados de secuestro, amenazas y lesiones, en agravio de los trabajadores de la empresa Mota Engil, encargada de la construcción de la autopista federal Cardel-Poza Rica. Un día después la Fiscalía General de Estado (FGE) confirmó que también existe un procedimiento penal contra el exfuncionario veracruzano.

Édgar Spinoso fue diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México entre 2015 y 2018 y oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en el gobierno de Javier Duarte, sentenciado por asociación delictiva y lavado de dinero. El hoy prófugo fue cesado en 2014 por malos manejos en la SEV y además denunciado por el presunto desvío dos mil 100 millones de pesos.

Su nombre también fue incluido en siete averiguaciones ministeriales por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto delito de peculado, cometido en noviembre de 2015. También fue denunciado en noviembre de 2016 por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, por desvío de recursos.

Antes del secuestro, Spinoso amenazó de muerte a empleado de Mota Engil

De acuerdo con las imputaciones de la FGE, leídas durante la audiencia inicial del pasado 10 de julio, el secuestro de los ingenieros de Mota Engil México se registró el 30 de mayo de 2019, a las 13:30 horas. Una hora antes, Edgar Spinoso fue grabado cuando amenazó de muerte a un tercer empleado de esa industria.

“Sé dónde está tu puta familia y te la voy a matar, hijo de la chingada”, dijo el duartista al director jurídico de Mota Engil. Ello al negarse al desalojo de tres predios que le fueron expropiados, conocidos como Venecia 1, Venecia 2 y San Cayetano, ubicados en Alto Lucero, municipio por donde atravesará la vía de cobro en el territorio veracruzano.

Edgar Spinoso, ex oficial mayor en Veracruz, amenaza de muerte a un abogado cuando intentan expropiarle uno de sus ranchos por donde pasará una autopista https://t.co/iBI9pp6hJR pic.twitter.com/61imUc05IN — La Silla Rota (@lasillarota) 3 de junio de 2019

En esa videograbación que se volvió tendencia en redes, el exdiputado federal impide bajo amenazas de muerte los trabajos de maquinaria pesada en sus tres propiedades.

“Salte ahorita o vienes mañana, cabrón. Órele, es una puta porquería lo que me estás haciendo y me la vas a pagar tú personalmente, cabrón, ¿eh?. Te amparas hijo de puta porque te voy a partir la madre yo. Y hay seguridad pública, me vale verga. Te voy a partir tu madre, poco hombre, cabrón”, advirtió el exoficial mayor de la SEV.

Aquella ocasión, Spinoso arribó a sus predios en la misma camioneta Suburban blanca en compañía de su hermano César, su sobrino Rodrigo y dos personas más que no han sido identificadas.

Édgar y César S. exigieron hablar con el ingeniero encargado de la maquinaria, identificado como víctima de identidad resguardada 36/2019/FD. “En ese momento uno de los acompañantes de Edgar Spinoso le dio un golpe en la cara a víctima de identidad resguardada 36/2019/FD quien cayó al suelo y ahí fue pateado varias veces en el tórax sin percatarse quienes lo estaban golpeando”, se expuso en la audiencia inicial, en los juzgados de Misantla, Veracruz.

El asesor jurídico ordenó detener el desalojo y se marchó a su domicilio en Poza Rica, al norte del estado. En tanto, los ingenieros 34/2019/FD y 35/2019/FD, se dirigieron a las oficinas de su empresa, en Vega de Alatorre. Edgar Spinoso y sus acompañantes siguieron a los dos empleados a bordo de su camioneta blanca.

Los torturaron y amenazaron antes de liberarlos

Al filo de las 23:00 horas del 31 de mayo las víctimas 34/2019/FD y 35/2019/FD fueron liberadas, les quitaron los trapos que les tapaban el rostro y los dejaron en un sitio desconocido. Después de caminar por dos horas llegaron a un pequeño pueblo en donde se sintieron libres.

Unas 34 horas antes iniciaría el aparente plagio, Edgar Spinoso, acompañado de César S. y Rodrigo S., junto con dos sujetos más, privaron de la libertad a los dos ingenieros, justo al llegar a las oficinas de su empresa. La misma camioneta Suburban blanca en la que se trasladaba el exsecretario duartista en el momento en el que hizo las amenazas, fue utilizada para llevar a las víctimas a la fuerza por un camino de terracería por media hora, hasta llegar a un paraje en medio de potreros.

“Bájense cabrones, les va llevar su chingada madre (...), pónganse de rodillas cabrones, porque aquí se van a morir”, fueron las palabras que Spinoso y sus acompañantes soltaron sobre los ingenieros mientras les apuntaban con armas de fuego, según fue relatado durante la audiencia inicial.

Las dos víctimas fueron amenazadas reiteradamente, mientras les cuestionaban las razones por las que habían ingresado al predio en disputa, cuya propiedad en el video que circuló en redes sociales reclama Edgar Spinoso.

Una de las víctimas convence a los captores de entablar comunicación con Roger S., a quien identifican como responsable de la obra, sin embargo, eso no sirvió, pues solo generó que las amenazas por parte de César S. se intensificaran.

El lugar donde se mantuvieron cautivos es descrito como un paraje cubierto de pasto y ganado a lo lejos, con una galera en donde fueron escondidas los dos ingenieros.

Las víorelectimas 34/2019/FD y 35/2019/FD fueron mantenidos amarrados de pies y manos, con los rostros cubiertos.

Tras unas 34 horas incomunicados, la persona encargada de cuidarlos les pidió sus nombres completos a los ingenieros, su RFC y los obligaron a firmar 8 hojas blancas.

Lo anterior fue acompañado de la promesa de libertad, aunque con la amenaza clara de que si hablaban se morirían.

Spinoso declaró en medios que se arrepentía de amenazar de muerte a empleado

La tarde del 3 de junio, cuando el video de sus amenazas contra el asesor de la empresa constructora se hizo viral, Edgar Spinoso ofreció una entrevista a un medio de comunicación donde pidió una disculpa. “Es inaceptable mi conducta, pido una disculpa pública, pero actué derivado de la forma en que se dio el incidente”, justificó el exdiputado del PVEM.

Spinoso reconoció que ofendió y amenazó al asesor jurídico, no obstante señaló que los trabajadores de Mota-Engil S.A. violaron varias suspensiones definitivas y provisionales al ingresar furtivamente a sus terrenos y, dijo, sin mandamiento de una autoridad competente, en este caso de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Agregó que la expropiación de sus propiedades del tramo Laguna Verde a Nautla, no están consumadas pues continuaban los juicios de amparo en los que él y su familia se oponen a la confiscación. Sobre el secuestro de los dos ingenieros no dijo una palabra.

A la fecha, Spinoso Carrera se encuentra prófugo de la justicia. De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, él dijo que se encuentra tranquilo promoviendo recursos para evitar su detención y se encontraría refugiado en los Estados Unidos de América.