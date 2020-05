Video: Activista acusa a Walmart de no limpiar carritos

Xalapa, Ver.- Nuevamente la cadena de supermercados Walmart genera polémica luego de que un cliente visibilizó irregularidades en las medidas de limpieza para prevenir contagios por coronavirus covid-19, al hacer evidente que no toman las precauciones necesarias.

En esta ocasión fue en Walmart ubicado en la zona de Jardines de Mocambo, en Boca del Río donde se grabó el video que muestra al personal que solo pasa un trapo sin ningún tipo de desinfectante a los carritos para hacer creer que están limpios.

El integrante de la Unión de Casas de Asistencia y del Hogar de Abuelitos Casa Mayor, Óscar González de la Llave Marín, señaló que ya antes habían hecho del conocimiento a los supermercados sobre el riesgo de usar desinfectantes de baja calidad o sin las medidas necesarias.

"Están haciéndole al loco disque limpiando los carritos; en atomizadores hay calibres y en este caso es una porquería de aparato lo que tienen ellos; usan atomizadores de lo más corriente y no aplican producto; el producto que me estaba aplicando la señorita era efímero, unas gotitas, sólo está con el trapito haciéndose loca, no están limpiando los carros"

En el video se observa que al hacer evidente la falta en la que incurren, los policías intentaron sacarlo, a pesar de que la Unión de Casas de Asistencia han señalado no solo el peligro de usar estos productos sino además otros como guantes que no sirven.

"Me querían sacar los policías de la tienda, los grabé con las manos en la masa de lo que están haciendo; Walmart no solo incurre en una falta al no proteger a sus asociados, cajeros y cajeras; en la Unión de Casas de Asistencia hemos dicho que nos perjudican porque contaminan los productos con el guante de nítralo y ya se lo habíamos dicho a las gerencias de nitrilo y a la Jurisdicción Sanitaria"

Por ello, solicitó a la autoridad que investigue las medidas que se están tomando en los supermercados y que ponen en riesgo a los ciudadanos.

ygr