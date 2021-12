Vestidos de meseros roban 200 mil pesos en restaurante de plaza Andamar

Como escena de película, cuatro sujetos armados se vistieron de meseros para robar un restaurante ubicado en el centro comercial Plaza Andamar, ubicado en la zona turística de Boca del Río.

De acuerdo con fuentes policiacas, los asaltantes lograron burlar la seguridad privada de la Plaza Andamar para llevarse 200 mil pesos.

Elementos de la Fuerza Civil, Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Policía Municipal, desplegaron una movilización policiaca debido a un reporte por detonación de arma de fuego dentro de uno de los restaurantes de plaza Andamar, ubicada en la zona turística de Boca del Río.

Fue alrededor de las 10:00 de la mañana de este lunes 27 de diciembre, que la SSP confirmó que personas que se encontraban dentro del lugar pidieron ayuda al 911, por una detonación de arma de fuego, hasta el momento se desconoce si fue por un asalto o una riña en el interior del sitio.

Luego de la presencia de la SSP llegó la Policía Municipal de Boca del Río, así como elementos de la Fuerza Civil quienes desplegaron un helicóptero para descartar cualquier anomalía.

A pesar del percance no se prohibió el acceso a las personas, por lo que la circulación dentro de la plaza continuo normal, no obstante, los oficiales permanecieron dentro den sitio para asegurarse de que no ocurriera otro percance.

Hasta el momento se desconoce si hubo algún herido o detenido por este hecho.

