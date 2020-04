Veracruzanos exigen prórroga para pagar la luz, sufren apagones

Personas afectadas por los cobros de luz en Veracruz, se manifestaron frente a la instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, para exigir una prórroga para realizar los pagos correspondientes, además señalaron de fallas en el servicio que ocasionan apagones y falta de agua.

Con un gran cartel en donde se leía “Inhumanos”, los manifestantes clausuraron de forma simbólica las oficinas de CFE de la avenida Diaz Mirón.

Mientras que no exigen la condonación de los pagos, sí piden que se les haga una prórroga para pagar uno o dos bimestres del servicio de electricidad, durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria por covid-19.

"Nosotros metimos una prórroga, metimos un escrito y no nos han contestado, no estamos pidiendo algo irracional y no estamos en contra del gobierno, pero no hay dinero para pagar", indicó Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático.



Además, dijo que la continuación de los cobros por tarjeta inteligente pone en riesgo a los trabajadores de CFE, quienes deben recorrer casa por casa inspeccionando los medidores de los domicilios y en algunas colonias la inconformidad puede llegar a agresiones físicas.



También dijo que debido a fallas en el suministro eléctrico de las plantas potabilizadoras de Grupo MAS, varias colonias de la ciudad se quedaron sin abastecimiento de agua, necesaria para cumplir con las medidas de limpieza y desinfección de la población en aislamiento.

Uno de los afectados indicó que tienen conocimiento de pescadores a los que se les ha echado a perder producto, debido a la suspensión del servicio por falta de pago o cortes inesperados del suministro.