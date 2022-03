Veracruz sin basurero pero con altos cobros por servicio: empresarios

Empresarios del municipio de Veracruz registraron un aumento de hasta el 100 por ciento en el costo del servicio de la basura, algo que causó quejas entre los inversionistas por considerarlo injusto.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Edi Alberto Martínez Tejeda, señaló que desde siempre los negocios han pagado por este servicio, pero nunca habían registrado un aumento tan grande.

De acuerdo con Martínez Tejeda algunos negocios pagaban un total de 300 a 400 pesos al mes y, debido al incremento, ahora pagan más de mil pesos.

"Hay negocios que no generan una cantidad de basura considerable, como joyerías, perfumerías, pequeñas tiendas de ropa. Ellos no están negados en pagar, la inconformidad está en el incremento", dijo.

Las tarifas actuales, expuso el presidente de la CANACO, generan daños económicos a los negocios, pues algunos se encuentran recuperándose por las bajas ventas de la crisis que dejó la pandemia de la covid.

El presidente de la Canaco aseguró que ya lograron tener un acercamiento con autoridades del Ayuntamiento de Veracruz, para dialogar el tema y así les expliquen cuál es el procedimiento que están utilizando para realizar este aumento.

"Estamos platicando con las autoridades correspondientes, que obviamente vaya en proporción al tamaño de los negocios e incluso que haya negocios que no paguen este servicio, porque hay negocios que no generan una cantidad (de basura) considerable", puntualizó.

Veracruz requiere de un relleno sanitario: Diputada

Este aumento se da luego de cumplirse dos años y medio de la clausura del basurero ubicado en la Exhacienda de Santa Fe, en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Aunque Martínez Tejeda no sabe cuáles fueron los motivos de este aumento, uno de los factores que expone es el traslado que se tiene que hacer, debido a la clausura la basura tiene que enviarse al relleno sanitario de El Guayabo, ubicado en el municipio de Medellín de Bravo.

De acuerdo con declaraciones pasadas del panista Fernando Yunes Márquez, por el traslado de la basura de los jarochos hasta el municipio de Medellín los camiones tenían que recorrer más de 40 kilómetros. Lo que representaba un gasto extra de hasta de 800 mil pesos al mes.

La diputada Rosa María Hernández Espejo, mencionó que es el Ayuntamiento quién debe de solventar el gasto del traslado.

"No deberían de cobrarles y si les cobran debería ser una cuota de recuperación, solo para sacar gastos, pero parece ser que el Ayuntamiento quiere ganancias y nunca rinden cuentas de ese recurso que entra, esa cuota a dónde va a dar, quién la administra", señaló.

Hernández Espejo enfatizó que el municipio de Veracruz requiere de su propio relleno sanitario y que corresponde a las autoridades municipales realizar este trabajo, sin embargo, hay una falta de interés de las administraciones por construir un nuevo tiradero.

De acuerdo con la diputada, las empresas que llevan la concesión de basura en el municipio de Veracruz, no realizan los trabajos adecuados.

"La empresa no hace absolutamente nada, cobra no sé cuántos millones al mes por no hacer nada, porque la limpia pública la hace el Ayuntamiento, los camiones son del Ayuntamiento, todo lo pone el Ayuntamiento", dijo.

La Silla Rota Veracruz buscó la postura de las autoridades del Ayuntamiento de Veracruz para que explicara el aumento de servicio de la basura y sobre el tema de la concesión de las empresas, pero no hubo respuesta.

Historial oscuro de empresas que manejan la basura en Veracruz

De acuerdo a la licitación pública DGDUE-001-97 en el 2007 la empresa Veolia ganó la concesión del manejo de la basura en el puerto de Veracruz, durante la alcaldía del panista Julen Rementería del Puerto, quien actualmente es Senador de la República.

Con la promesa de construir un nuevo relleno sanitario y clausurar el basurero ubicado en la Exhacienda de Santa Fe, la empresa Veolia antes Proactiva se quedó con la concesión de la basura.

Esta empresa debía construir un nuevo relleno, el cual estaría ubicado en el municipio de La Antigua, pese a que construyó el relleno sanitario incumplió algunas reglas estipuladas en el título de concesión.

No obstante, en la administración del alcalde Ramón Poo Gil en 2017, volvieron a ratificarle el contrato por 15 años más.

Dos años después, por los malos manejos y tratamiento de los residuos sólidos, el basurero municipal fue clausurado por la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA), debido a que se comprobó el daño ambiental que se ocasionaba por el derrame de lixiviados en el río Grande.

Pese a que la empresa Veolia ya contaba con un estudio que mostraba su mal desempeño en el 2018 y 2019 el Ayuntamiento realizó pagos por 31 millones 86 mil 639 pesos y 34 millones 445 mil 64 pesos, con el concepto de "Relleno Sanitario" de acuerdo con Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

La clausura del relleno sanitario hizo que el entonces alcalde panista Fernando Yunes Márquez buscara un nuevo lugar para el depósito de la basura de los jarochos.

A inicios del 2021, Yunes Márquez declaró a medios locales que en marzo iniciarían los trámites para eliminar la concesión de Veolia.

Casi a la par el Ayuntamiento otorgó dos contratos millonarios a la empresa Procesadora de Residuos S.A. de C.V, propiedad de Juan Carlos Marquinez Fernández.

Esta empresa depositaria la basura en el predio El Guayabo, ubicado en el municipio de Medellín de Bravo.

El primer contrato marcado con el número AD-MVER-008-21-PS-01 fue por el concepto de recepción de la basura y la cantidad que se le dio a la empresa fue de 38 millones de pesos.

El segundo con el número AD-MVER-009-21-PS-01 por el traslado de los residuos sólidos por la cantidad de 40 millones de pesos.

Pese a que autoridades estatales aseguraron que la empresa contaba con todas las licencias correctas para operar como relleno sanitario, cuenta con un historial de quejas desde el inicio de su construcción, por su presunto incumplimiento en materia ambiental.

Aunque en un inició el acuerdo era que la empresa operaria como un relleno sanitario seco, dos años después solicitó un cambio en el contrato para que eliminaba la intención de operar un sitio seco, argumentando que no contaba con la infraestructura para el tratamiento de lixiviados.

Para el 2016, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, dependiente de la Fiscalía General del Estado, inició una denuncia por el presunto daño ambiental.

Un año después la legisladora Mariana Dunyaska García Rojas del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó un anteproyecto con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades a investigar y sancionar los daños ambientales ocasionados por el relleno sanitario de "El Guayabo".

De acuerdo con la legisladora este relleno operado por la empresa Procesadora de Residuos Veracruzanos, estaba afectando los sembradíos de piñas y caña, al igual que contaminaba el agua dulce que consumían los habitantes de la zona.

Actualmente la basura del puerto de Veracruz es trasladada al relleno sanitario de El Guayabo, mientras que el tiradero a cielo abierto de la zona norte de la ciudad aún no ha sido resanado.

De acuerdo con fuentes oficiales para que este saneamiento se cumpla, la PMA cuenta con un fondo que fue obtenido por las multas interpuestas ante el Ayuntamiento y Veolia.

Sin embargo, aún falta la parte que le corresponde a la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz (Asipona), como lo marca su manifiesto de impacto ambiental, por lo que se está llevando un recurso administrativo debido a la negatividad de la empresa de darles el recurso.





am