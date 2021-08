Veracruz, preparado con hospitales para atender coronavirus

El gobernador de Veracruz aseveró que se cuenta con espacios en hospitales para atender los primeros casos de coronavirus o COVID-19 que se registren en la entidad e insistió en que, por ahora, no hay casos confirmados.

Subrayó que todos los nosocomios tienen lugares adecuados para atender los casos graves e insistió en las acciones de prevención.

“Corrimos con la fortuna de que estamos entrando tarde a la pandemia, hubo la contención suficiente y los casos se empiezan a dar hasta este momento, sabemos cómo se transmite, qué hacer para mitigar la transmisión y hay que aprovechar ese conocimiento”

Sobre el caso del empresario Ramón Gómez Barquín, quien publicó en redes sociales que una de sus hijas salió positiva con coronavirus COVID-19, el Ejecutivo confirmó que la familia se confinó voluntariamente y los resultados están por conocerse, aunque no confirmó sí ya es un caso oficial.

El gobernador indicó que se tomarán medidas de acuerdo con la etapa en que se encuentre cada región del estado y que a partir del primer caso se contará con un mapa detallado de casos, su estatus y las medidas que se tomarán en cada región.

“Tenemos que ir preparándonos ya, y nos estamos preparando. Hay quien quiere acelerarse, pero no hagamos medidas que no tienen efecto inmediato, por eso está el conteo de especialistas; las decisiones que hemos tomado no son personales, por eso está el Consejo Estatal de Salud”

Subrayó que diariamente se informará sobre la actualización de los casos y la regionalización de las medidas que se tomarán en el estado en la conferencia de prensa de las 20:30 horas que estarán a cargo del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor y otros especialistas.

ygr