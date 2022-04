Veracruz no vacunará a menores de 5 años, pese a aprobación de Cofepris

XALAPA, VER.- El delegado federal de programas sociales, Manuel huerta Ladrón de Guevara informó que no se tiene contemplado vacunar contra la covid-19 a menores de entre 5 y 14 años de edad.

Durante el inicio de la campaña "Más vale tarde que nunca" dirigida a la población que aun no se ha inmunizado o puesto su dosis de refuerzo, desde la ciudad de Xalapa, el delegado anunció que no se tiene contemplado vacunar a los menores porque no son un sector de riesgo.

"La Organización Mundial de la Salud es quien guía al comité nacional de vacunación, hemos dicho y se sostiene que no es un sector de riesgo (...) hay causas más graves que provocan que los jóvenes mueran como las adicciones, la violencia, enfermedades cardiovasculares, en fin, otras cosas, covid es el noveno lugar, son reducirdos los casos que tuvieron problemas" apuntó

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra covid en menores de 5 a 11 años el pasado 3 de marzo, Manuel Huerta indicó que se rigen con base a la orientación de la Organización Mundial de la Salud.

"No tenemos orientado de la OMS, no es sector de riesgo y ahorita no tenemos la vacuna, ahorita lo que existe es la vacuna de refuerzo para los de 15 a 17 años." Indicó.

A la par, dijo que lo más importante es la campaña "Mas vale tarde que nunca", a Veracruz llegaron 100 mil dosis e invitó a quienes faltaran de vacunarse por alguna razón, asistan.

"Llevamos 10 semanas bajando estrepitosamente los contagios, no hay que confiarse, hay que venir a vacunarse. Acaban de llegar 100 mil dosis más, tenemos suficientes y debemos apurarnos para que si hace falta más nos envíen"

Actualmente, el estado de Veracruz se encuentra en color verde en el semáforo epidemiológico, es decir sin riesgo, mientras que la capital, se encuentra en color amarillo, es decir riesgo bajo.