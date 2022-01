Veracruz hundido en feminicidios y violencia de género: Ana Muro

La baja en feminicidios que hubo en el país con respecto al 2020 y 2021 no representa un avance en la disminución de violencia contra las mujeres, aseguró Ana Irene Muro Lagunes, integrante del Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz y Boca del Río.

El pasado 20 de enero en la conferencia mañanera la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Ícela Rodríguez, señaló que el delito de feminicidio tuvo una baja del 7 por ciento en 2021 con respecto del 2020.

No obstante, Muro Lagunes argumentó que la violencia sigue existiendo, pues hasta que no se tome conciencia de lo que se requiere no solo son leyes, sino un proceso educativo de las instancias jurídicas y la sociedad.

"El llamado feminicidio requiere ciertas características que están implícitas en la ley en contra de la violencia de mujeres en México para llamar feminicidio. Entonces que no reúnan esas características las mujeres que todavía sigan apareciendo muertas no quiere decir que no tengan razones de género, no podemos decir si están aplicando bien esa ley para saber si son feminicidios o si nada más obedecen a otros tipos de homicidios", dijo.

Señaló que no se ha visto claridad en la conciencia de los gobiernos y gobernantes para entender las causas de la violencia y para atender los casos.

Indicó que es importante que los gobernantes señalen qué métodos se están utilizando para calificar al delito de feminicidio.

En los primeros días del 2022 en el estado se registró la muerte de al menos tres mujeres, la primera fue la de Rosalba de 45 años en la congregación de Barrancas, perteneciente al municipio de Chinameca.

El feminicidio ocurrió la noche del fin de año, cuando la víctima se encontraba conviviendo con su pareja, después de una discusión que ambos tuvieron, el sujeto la atacó con un machete hasta provocarle la muerte.

En Orizaba Lizbeth fue asesinada a balazos por su ex pareja, fue un día después del feminicidio de Rosalba.

Mientras que en la capital del estado, una mujer policía fue atacada a puñaladas por su pareja el martes 11 de enero.

Con respecto a las cifras de femnicidios el 2021 cerró con un total de 81 casos, según los datos del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres.

En tanto que el 2020 hubo más femincidios con 95 casos registrados en medios de comunicación.