Veracruz, Hidalgo y Puebla recibirán 3 mmdp para damnificados: AMLO

Serán 3 mil millones de pesos los que el Gobierno Federal dispersará en Puebla, Hidalgo y Veracruz para atender las afectaciones por fenómenos naturales como el huracán "Grace".

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, calificó como perverso que la oposición señale que por la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ahora no hay ayuda ante este tipo de eventos.

"El FONDEN era un barril sin fondo, en cada emergencia se robaban mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil millones de pesos. Desaparece el FONDEN, porque lo que queremos es desaparecer la corrupción en México, pero eso no significa que no se atienda", señaló

Incluso aseveró que con el apoyo de la SEMAR la Federación atiende "mejor que nunca" a damnificados, explicando que ante un desastre primero se cubre el tema alimentario y luego se entregan electrodomésticos, además de ayudar en infraestructura.

"En el caso ahora de Veracruz se está haciendo lo mismo, ya se levantó el censo; son alrededor de 110 mil casas afectadas no sólo en Veracruz sino también en Puebla y en Hidalgo. Entonces qué acciones, ya se están llevando a cabo desde esta semana.

"Se están entregando recursos a los que fueron afectados en sus viviendas, se les da un apoyo directo con la recomendación de que lo usen bien, que utilicen esos recursos para mejorar sus viviendas en algunos casos en que son viviendas muy precarias se les da para que puedan hacer su vivienda nueva".

Agregó que a partir de los censos también se puede saber cuántos productores afectados hay y la necesidad de electrodomésticos y enseres domésticos para las familias.

"Tenemos ahora el problema de que no alcanza la producción, por eso estamos demorados. Íbamos a terminar el día 15 de septiembre de entregar todos los electrodomésticos en Chiapas y en Tabasco y no hemos podido porque no nos abastecen, porque son muchísimos y decidimos compararlos en México para favorecer a las empresas mexicanas", justificó