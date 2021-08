Veracruz: Estado con mayor incidencia en nuevos casos de SIDA a nivel nacional

El estado de Veracruz se ubicó como la entidad de la República con la mayor incidencia de nuevos casos de Sida y el segundo a nivel nacional con nuevos casos de personas portadoras del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), según el reporte de Vigilancia Epidemiológica de VIH/Sida que elabora la Secretaría de Salud.

De acuerdo con el documento emitido por la Secretaría de Salud, en la entidad veracruzana se reportaron 469 nuevos casos de personas enfermas del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), cifra que representó el 9.1 por ciento del total registrados en todo el país.

En la lista le siguieron el Estado de México y la Ciudad de México, que reportaron a la Secretaría de Salud 459 y 340 nuevos casos de Sida para hasta la primera semana del mes de noviembre del 2019.

En la clasificación de la dependencia federal se detalla que la mayoría de los nuevos casos se registraron en hombres, al sumar 375, mientras que de mujeres se reportaron 93.

Sin embargo, comparado con las cifras del año 2018, en el que el total alcanzó los 496 nuevos casos, se observó un aumento en la incidencia ocurrida en mujeres, el cual fue para ese entonces de 36, es decir, apenas una tercera parte de los casos actuales.

En cuanto a nuevos casos de personas portadoras del VIH, el estado de Veracruz ocupó el segundo lugar, que con mil 65 casos fue superado por 80 casos por el Estado de México.

Sin embargo, la alta incidencia hizo que Veracruz acumulara 12 por ciento de todos los nuevos casos de portadores de VIH reportados en todo el país hasta la primera semana de noviembre del presente año.

Comparado con el año pasado, se observa una tendencia a la baja, pues en el 2018 el número total de nuevos casos de VIH alcanzó los mil 396, para ubicar en ese entonces al estado en el primer puesto nacional.

En cuanto al segmento de la población por sexo, el número de casos predomina en hombres con 804, mientras que 261 fueron detectados en mujeres.

AGRUPACIONES CIVILES EXIGEN MAYOR ATENCIÓN

Según los datos de la Secretaría de Salud los años 2014 y 2015, con 261 y 142 registros, reportaron la menor incidencia de casos nuevos de Sida en Veracruz, sin embargo, a partir del 2017 la cifra repuntó al doble con 509 casos.

Los dos años siguientes la cifra no se ha rebasado o igualado, pero tampoco se observan reducciones favorables.

Agrupaciones civiles han manifestado en diversas ocasiones la falta de políticas públicas integrales en materia de salud para combatir los nuevos contagios y, al mismo tiempo, una atención adecuada para los pacientes.

La especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS- Golfo) y miembro del Grupo Multisectorial VIH, Patricia Ponce Jiménez, afirmó en que se trata de una epidemia que se da cada vez con mayor frecuencia en zonas rurales e indígenas, en donde las mujeres son la población más afectada por el índice de mortalidad.

La especialista afirmó que el acceso a los servicios de salud es indispensable para poder atender el problema, ya que existen zonas en donde los enfermos requieren trasladarse por varias horas para recibir atención. Al mismo tiempo, se requiere de mayor educación para prevenir los contagios, que en gran medida se dan por prácticas sexuales de riesgo o ejercidas por el machismo.

Por su parte, Alejandro Mendoza Molina, presidente de la Asociación "Sí a la Vida", afirmó que en la región de las Altas Montañas se han registrado desabasto de medicamentos antirretrovirales para la atención de pacientes del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de Río Blanco.

“Incluso no nos dan ni condones a las organizaciones sociales que realizamos el trabajo que no hacen las autoridades. En cuanto al desabasto, pues se normaliza la entrega de algunos, pero hay otros que no llegan, hay un grave descontrol porque no se están surtiendo los medicamentos”, declaró en una entrevista en la ciudad de Córdoba el pasado 30 de noviembre

DIFERENCIA ENTRE VIH Y SIDA

La infección de VIH es haber estado expuesto al virus, sin tener que que desarrollar la enfermedad; de hecho, se puede permanecer sin síntomas (portador asintomático), por muchos años.

En esta circunstancia, el sistema inmunológico se debilita a causa del virus que lo ataca y disminuye la capacidad del organismo para defenderse frente a enfermedades o infecciones "oportunistas".

Por su parte, el sida es una condición causada por el virus del VIH. Ataca fuertemente al sistema inmunológico por lo que deja de funcionar de forma correcta, deja susceptible al organismo de padecer cánceres e infecciones raras.

Aquí aparecen los síntomas de "enfermedades marcadoras": aquellas que típicamente están relacionadas con el avance de la infección ante el deterioro del sistema inmunológico.

VIH/SIDA en México

A nivel nacional el número de nuevos casos de VIH/Sida disminuyó en comparación a lo registrado en el 2018, según el Registro Nacional de VIH/Sida de la Secretaría de Salud Federal.

Mientras el año pasado la dependencia federal registró 17 mil 183 nuevos casos totales, para este 2019 la cifra llegó a los 13 mil 876 hasta la primera semana del mes de noviembre, de los cuales 8 mil 757 corresponden a portadores de VIH y 5 mil 119 a enfermos del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

ygr