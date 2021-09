¿Veracruz está preparado para el aborto legal?

"Que las instancias de salud no revictimicen, donde no se tenga un proceso tedioso y desgastante que llega a ser violento para las mujeres que buscan acceder, a que me refiero con esto, nosotras estamos viendo una situación de desconocimiento, de falta de información y también mucho con el estigma del tema del aborto que tenemos como sociedad civil", agregó Nacy Torres.