Veracruz encabeza secuestros y feminicidios en México

Xalapa, Ver.- Al cierre del primer semestre de 2019, Veracruz se ubica como primer lugar a nivel nacional en denuncias por secuestro y feminicidios. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en promedio, una persona es secuestrada cada 24 horas, en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

En lo que respecta a las denuncias por feminicidio, la entidad suma 98 casos entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de junio de 2019. Es decir, en promedio, una mujer veracruzana es asesinada por su condición de género cada tres días durante la administración morenista.

El mayor problema para García Jiménez en el rubro de seguridad son los secuestros. Según la numeralia oficial, Veracruz acumula 181 denuncias por este delito, casi el doble de lo reportado por Puebla, entidad ubicada en segundo puesto con 46 plagios; le siguen: Ciudad de México (40 casos) Morelos (31 casos) y Guerrero (30 casos).

Secuestran y asesinan a exalcalde de Yecuatla; familia pagó 300 mil pesos

Los rostros de las víctimas de secuestro a lo largo de la administración morenista han sido de profesoras, empresarios, estudiantes, niños y exalcaldes. La mañana de este 21 de julio, fue encontrado el cadáver del ex alcalde de Yecuatla, Rogelio Ayala Palomino, alias "El Chamaco de Oro" quien cumplía 24 horas privado de la libertad.

Fuentes ministeriales revelaron a este medio que familiares del exalcalde priista entregaron la cantidad de 300 mil pesos por la liberación, pero no hubo éxito. La víctima fue secuestrada en la carretera Colipa-Yecuatla cuando se dirigía a su rancho a trabajar. Su cuerpo maltratado fue encontrado a un costado del camino de terracería, a la altura de la localidad Las Águilas, en Yecuatla, al norte del estado.

El crimen de Rogelio Ayala se consolida como el número 17 en el gobierno de izquierda, donde la víctima es asesinada, pese a que existe un pago por su liberación. Un caso reciente fue el del estudiante de 13 años, Carlos Arturo N.V., quien fue raptado en Xalapa, el 24 de junio, y cuatro días después hallado sin vida en una fosa clandestina en la colonia Lomas de Chapultepec, en Xalapa. Su familia pagó 5 mil pesos por su rescate. Los victimarios, desesperados, privaron la existencia del estudiante de secundaria asfixiándolo con una bolsa de plástico.

Exdiputados de Veracruz, imputados y prófugos por secuestro

Si bien, la mayoría de los secuestros ocurridos en la entidad son atribuidos a grupos de la delincuencia organizada y a pequeñas bandas, en Veracruz dos exdiputados cuentan con procesos penales abiertos por este delito. Se trata de Manuel Francisco Martínez y Édgar Spinoso Carrera, ambos abanderados por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Manuel Francisco Martínez, fue detenido en enero de 2019 y posteriormente vinculado a proceso por secuestro en agravio de la hoy secretaria del Trabajo de Veracruz, María Guadalupe Argüelles Lozano. Sin embargo, el exlegislador convenció a una juez para evadir la prisión preventiva oficiosa y vivir su juicio desde la comodidad de su casa, en una de las zonas residenciales de Xalapa.

De acuerdo con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el delito de secuestro es meritorio de prisión preventiva oficiosa, es decir, no existe la oportunidad para que el imputado, en este caso el exlegislador del PVEM enfrente su proceso penal desde otro sitio que no sea la cárcel. No obstante, Francisco Martínez alegó padecer una enfermedad grave y fue trasladado al hospital doctor Rafael Lucio, ubicado en Xalapa.

Al pasar de los días el estado de salud del exlegislador mejoró, pero la juez de control Mónica Segovia Jácome decidió beneficiarlo con la variación de medida cautelar y concedió que su proceso lo viviera desde casa, ubicada en la zona residencial Las Ánimas, y no en el penal de mediana seguridad de Pacho Viejo, en Coatepec.

En el caso de Édgar Spinoso Carrera, exdiputado federal duartista, cumple 10 días prófugo de la justicia. Él es acusado de haber secuestrado el pasado 30 de mayo a dos ingenieros de la empresa Mota Engil México, junto con su sobrino y hermano. Aunque los dos familiares del también ex oficial mayor de la SEV ya fueron vinculados a procesos, Édgar Spinoso sigue forajido. Su escape puso en duda a la Fiscalía General del Estado (FGE), dependencia que aparentemente no fue capaz de ubicarlo en su domicilio y ejecutar una orden de aprehensión en su contra.

Veracruz, zona de riesgo para mujeres; suman 98 feminicidios

Al igual que el tema de secuestros, Veracruz se consolida como primer lugar nacional en denuncias por feminicidio. La entidad acumula 98 crímenes, más del 200 por ciento que el segundo lugar, el Estado de México, entidad que suma 42 casos. Le siguen: Puebla (29 casos), Chihuahua (24 casos), Nuevo León (24 casos) y Sonora (22 casos).

El pasado 25 de enero, el gobernador Cuitláhuac García implementó el programa Cero Tolerancia a la Violencia contra Mujeres y Niñas ante invitados como la representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Nira Cárdenas Oliva; y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas Rodríguez, entre otras autoridades del Estado.

El mandatario aseguró que habría una agenda legislativa y en la administración y procuración de justicia para poner en marcha “el aparato gubernamental” y exhortar a los poderes Legislativo y Judicial a erradicar la violencia feminicida que prevalece en la entidad. En contraste, desde el anuncio de este programa suman 88 asesinatos contra mujeres que fueron denunciados como feminicidios.

En dicho evento participó la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, quién propuso la creación de la Dirección de Prevención y Atención de Violencia hacia las Mujeres en cada municipio. Paradójicamente, la edil de 27 años de edad fue asesinada el 24 de abril, junto a su esposo, Efrén Zopoyactle Tlaxcaltecalt; y su chofer, Sabino García.

El 19 de diciembre de 2018, la hoy finada expuso que fue objeto de amenazas de muerte y señaló públicamente al síndico de ese Ayuntamiento, Ricardo Pérez Marcos. Consignó que personas desconocidas le habrían ofrecido 300 mil pesos a cambio de renunciar al cargo que fue electa el 5 de junio de 2017.

El pasado 25 de junio, Arón Zopiyactle, hermano del también asesinado y esposo de Maricela Vallejo, Efrén Zopiyactle Tlaxcaltécatl, criticó que, aunque públicamente se han señalado presuntos responsables del atentado, la Fiscalía no ha procedido ni entregado resultados de las investigaciones de la carpeta 045/2019 relativa al caso.

En Minatitlán, lapidan a presunto feminicida

El 10 de marzo de 2019, pobladores de la comunidad de San Cristóbal, Minatitlán lincharon a Benjamín Luis Gutiérrez, quien una noche anterior disparó por la espalda contra su esposa, Ana Patricia Balcázar Reyes, quien tras varios días en estado de gravedad falleció.

Benjamín huyó tras agredir a su esposa y posteriormente fue capturado por policías comunitario o autodefensas del Valle de Uxpanapa, cuando éste intentaba darse a la fuga en una motocicleta. Tras rodearlo fue asesinado a golpes hasta destrozar su rostro.

Ana Patricia Balcázar fue hermana de Hortensia Balcázar Reyes, quien el 19 de julio de 2018 fue asesinada a balazos por su esposo Gabriel “N”, también en el municipio de Minatitlán, mientras ella amamantaba a su hijo de nueve meses de edad. Ninguno de los tres asesinatos ha sido resuelto por la fiscalía veracruzana.