Veracruz con uno de los peores sistemas penitenciarios: Especialista

Veracruz, Ver. En el estado de Veracruz los derechos procesales y personales de los detenidos son violados por distintas autoridade, entre ellas Policía Estatal y Fiscalía.

Según la abogada y activista defensora de los Derechos Humanos, Miriam Montalvo, existe una privación de derechos desde el momento de la detención y el resto del proceso hasta el momento de dictar sentencia.

"Existen muchas violaciones tanto humanas como procesales que nos está llevando la mala práctica del sistema."

Las más constantes ocurren a la hora de la detención, se sabe de casos donde ocurren detenciones arbitrarias o cateos ilegales que se tornan en violaciones a los Derechos Humanos.

DERECHOS HUMANOS O FISCALÍA DEL ESTADO

Según lo expuesto por Montalvo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está revisando las investigaciones en proceso y está liberando a presos cuyos procesos fueron arbitrarios.

Sin embargo, aseguró que Derechos Humanos no es responsable de los malos procesos o las incorrectas imputaciones, pues eso dijo corresponde a las fiscalías.??Afirmó que CNDH está enfocada a que se respeten los derechos procesales de los detenidos y que su detención y sentencia ocurran conforme a derecho.

"Es Fiscalía quien libera por no hacer imputación directa, no es Derechos humanos."

Según la abogada, el sistema penal está mal aplicado debido a que la ley es interpretada por quienes la aplican.?

"Aplicar las penas correspondientes de acuerdo a nuestra ley escrita cosa que a veces no se hace."

IRREGULARIDADES DENTRO DEL PENAL

En Veracruz hay 17 cárceles y según los datos extraídos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) las únicas ocho que fueron visitadas reprobaron con una calificación estatal de 5.87, cifra que viene en descenso desde 2014.

Uno de los rubros reprobados fue la deficiencia en la separación entre hombres y mujeres, corroborado por La Silla Rota Veracruz en el caso de una reclusa en el Centro de Readaptación Social de Zongolica, que es la única presa que tiene que convivir con 99 hombres privados de la libertad por distintos delitos.

Otras de las insuficiencias se presentaron en los rubros de condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad y la alimentación.

Según la activista Miriam Montalvo, no por el hecho de perder sus derechos secundarios, se puede pasar por encima de sus derechos personales.

"Ya estando dentro del penal, como toda persona, tienen derecho a una alimentación, a un trato digno."

Todos los Centros de Readaptación Social de Veracruz vulneran los Derechos Humanos de los presos, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 54/2019.

En dicha recomendación se especifica la falta de habitabilidad, salud, trabajo, capacitación, educación y deporte para los presos en términos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Realmente no se está teniendo una reinserción social, falta mucho dentro de un centro penitenciario para que realmente sea una reinserción", declaró la activista Miriam Montalvo.

En el caso de quienes están en prisión preventiva mientras se determina su inocencia o culpabilidad, son tratados de la misma forma que aquellos que ya tienen una sentencia definitiva.

Dentro de las prisiones del Estado hay ladrones, asaltantes, secuestradores y homicidas sin que estos estén separados unos de otros por grado de delito, lo que puede ocasionar un problema para la reinserción social.

"No pueden ser tratados de la misma manera cuando están siendo procesados que cuando están sentenciados (...) No en desigualdad, me refiero a no tenerlos juntos."