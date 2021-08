Veo mano negra de la CIA y la DEA en operativo fallido de Culiacán: Solalinde

Veracruz, Ver. El padre Alejandro Solalinde, activista defensor de los derechos migrantes, aseveró que el gobierno de los Estados Unidos pudo influir para que fallara el operativo implementado en Culiacán para la captura de Ovidio Guzmán, hijo del Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Ya vimos primero la magnitud que enseñaron los narcos, pero también la prudencia de la respuesta del presidente López Obrador, la falta de planeación porque hubo sorpresas, pero yo soy muy malicioso, yo ahí veo mano negra de la CIA y de la DEA, Estados Unidos no puede estar conforme y contento con el cambio que tenemos en México, entonces van a poner tras pies a tras pies”, declaró.

Entrevistado a su paso por el aeropuerto internacional de Veracruz, el activista aseveró que el despliegue de las fuerzas federales pudo haber sido “un cuatro”, para dejar en mal a las autoridades federales.

Señaló que las investigaciones que se realicen a los mandos que participaron en el operativo fallido podrá dar claridad a los hechos.

En ese sentido, afirmó que no se puede confiar en los elementos de la Policía Federal que integran parte de la Guardia Nacional, ya que se trata de una corporación que en gobiernos anteriores se vieron involucrados en temas de narcotráfico y crimen organizado.

“Se van a investigar y se va investigar quien de la Guardia Nacional precipitó eso porque no tenían la legalidad y el presidente no da un paso si no es con derecho, nada que sea fuera del derecho.”

Alejandro Solalinde respaldó la respuesta que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó que la decisión de detener las acciones se tomó para evitar que se presentaran bajas por el enfrentamiento contra sicarios que superaban la fuerza de seguridad.

“Lo que me gustó fue la respuesta tan hermosa que dio nuestro presidente, preferir la vida, porque miren, yo voy a decir algo, tarde o temprano van agarrar a Ovidio, a Ovidio y los demás eso nos ha enseñado la historia, su papá está preso y ha sido el más importante de en toda la historia, creo que eso deberían de aprenderlo eso, el gobierno no tiene prisa en aprehenderlos, tendrá que implementar estrategias”.

mlbl